Podemos avisa de que «a día de hoy» no darán su apoyo en Les Corts

En el seno de Podemos ya lanzaron el pasado viernes, como publicó este periódico, un ultimátum al Consell. O agilizaban las negociaciones para incorporar a los presupuestos de 2018 sus iniciativas o se replantearían su apoyo a las cuentas en Les Corts. Un toque de atención que hicieron público ayer el líder del partido en la Comunitat, Antonio Estañ, los diputados Beatriz Gascó y David Torres y la secretaria de Programa y Políticas Públicas, Rocío Segura.

«A día de hoy no apoyaremos los presupuestos». Aunque no especificó si retirar ese respaldo se traduciría en un voto en contra o una abstención en Les Corts. Se pronunció así en rueda de prensa tras mantener poco antes una reunión con la Conselleria de Hacienda, encargada de elaborar el proyecto de ley de las cuentas de la Generalitat para el próximo año. «Hoy hemos visto un avance en determinadas propuestas pero no estamos en disposición de que haya un acuerdo», sentenció Estañ, y matizó que cree que «durante esta semana tendremos tiempo suficiente» para alcanzar un entendimiento. A bote pronto, según los cálculos de Podemos, sus medidas suponen un gasto de 300 millones de euros de los cerca de 17.000 millones que tiene planificado el Consell para 2018.

Los podemistas saben que sus iniciativas deben ser significativas esta vez porque las cuestiones que no se asuman ya difícilmente se pondrán en marcha al haberse superado el ecuador de la legislatura. Consideran como medidas clave la implantación de una tasa turística que debe verse «reflejada o atendida» en los presupuestos, aunque también plantean avances en políticas sociales como la lucha contra la pobreza farmacológica, una renta de inclusión más «ambiciosa», acabar con los barracones en los colegios en 2019, mayores inversiones en justicia o cumplir con las normativas europeas en gestión de residuos.