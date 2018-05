Podemos abre la puerta a personarse en las causas como acusación particular Compromís pide «más contundencia» a los socialistas y entiende que las amenazas del partido morado no son hacia ellos A. C. VALENCIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:20

Podemos, el socio parlamentario que sustenta el Consell que comparten PSPV y Compromís, se está cansando de esperar las aclaraciones acerca de la financiación irregular del PSPV y el Bloc. Muestra de ello es que Antonio Estañ, secretario general del partido y portavoz en Les Corts, anunció ayer que su formación estudia personarse como acusación particular en las causas judiciales tras las nuevas imputaciones al PSPV.

A juicio de Estañ, «no conviene al Consell ni al pacto del Botánico que este tema se alargue, y eso tiene que ver con escurrir el bulto». Desde Podemos consideran que ni el PSPV ni el Bloc «acaban de aclara algunas cuestiones» y remarcaron que no conviene «un goteo de nuevas imputaciones que fortalezca el mensaje que lanza el PP, que todos los partidos son iguales y reaccionan del mismo modo ante la corrupción». «Es grave que, no sé si por soberbia, se rechacen algunas medidas y se ponga en riesgo el cambio en la Comunitat. No podemos adelantar acontecimientos sobre qué medidas políticas vamos a exigir, pero no se demorará mucho más», agregó el portavoz del partido morado.

Preguntada por la posible personación de Podemos, la portavoz de Compromís, Mónica Álvaro, señaló que no le consta ninguna imputación de ningún miembro del Bloc ni de la coalición Compromís y que entiende que «esas alusiones no van con nosotros». «Nosotros no estamos satisfechos de que nuestra contabilidad no fuese todo lo ordenada que nos gustaría» concluyó Álvaro, que pidió «más contundencia» al PSPV.