Podem, Cs y PP se alían para evitar la subida de sueldos de los altos cargos en los Presupuestos de la Generalitat Comisión de Economía reunida hoy.. / EFE Se ha acordado este miércoles en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda EUROPA PRESS Valencia Miércoles, 13 diciembre 2017, 13:56

Los grupos parlamentarios de Cs, PP, Podem y el diputado del grupo de No Adscritos Alberto García han aceptado este miércoles la enmienda de la formación naranja que rechazaba la subida de sueldos y complementos de altos cargos del Consell que se incluye en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio de 2018, por lo que esta cuestión no será incluida en las cuentas del gobierno valenciano.

Así se ha acordado este miércoles en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en la que se debate en las diferentes enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado contra el proyecto de presupuestos del Consell para 2018. Asimismo, se ha rechazado un enmienda sobre esta cuestión que proponía el PP.

En la enmienda de Ciudadanos se rechaza que los altos cargos de la administración autonómica que a su vez sean funcionarios tengan derecho a la percepción del complemento de carrera administrativa, así como que el personal empleado público nombrado para altos cargos que mantuviera en el momento de su designación una relación de servicios permanente, no contractual, con alguna administración pública o poder del estado, no percibirá retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle de continuar en el puesto que desempeñaba con anterioridad.

Durante el debate, el diputado del PP, Rubén Ibáñez, ha acusado al Consell de hacerse subidas de sueldo "constantes" y les ha instado a hacer "algo más" y gestionar, además de tener el "chollo" de aumentarse los salarios. "Mientras ustedes se suben el sueldo listas de esperaba a aumentando", ha criticado el 'popular', quien ha espetado a la administración valenciana: "¿Se puede tener más cara? Por ahí no vamos a pasar".

En similares términos se ha pronunciado el diputado de Podem David Torres, quien ha señalado que muchas familias valencianas siguen en una situación de "asfixia" por las consecuencias de la crisis, por lo que cree que por "responsabilidad" y para dar "ejemplo", no es el momento de acometer este cambio. "No decimos que no se reconozca en un futuro, pero pensamos que en este momento debemos dar ejemplo y no es el momento de esa modificación de sueldos".

Por su parte, Toni Woodward, de Cs, ha recordado que hace unas semanas las Corts aprobaron la Renta Valenciana de Inclusión que ayudará a muchas familias a "salir pozo" y de la situación de pobreza y recobrar la dignidad, por lo que considera que esta subida "no tiene justificación en este momento".

"Entendemos que hay muchas otras cuestiones más urgentes que tiene que afrontar el Consell antes de este cambio", ha subrayado para señalar que no se puede permitir "el sueldazo" a altos cargos del Consell mientras "hay listas de espera con más de 30.000 dependientes". "Es un insulto", ha considerado

Falacias

No obstante, desde el Muñoz (PSPV) ha señalado que hay 4.000 funcionarios con retribuciones superiores al presidente de la Generalitat y, a su juicio, esto es "una situación extraña", por lo que entiende que cuando un funcionario pasa a trabajar como alto cargo de la Generalitat con un grado de responsabilidad y trabajo mayor, no puede recibir menos dinero que el que recibía en su trabajo anterior.

"Pierden dinero por colaborar y trabajar para la Generalitat y entendemos lógico que una persona que ostenta un cargo público tenga reconocida la carrera profesional y sus derechos. Dedicarse a la política no debe suponer un perjuicio para estas personas", ha señalado.

A su juicio, hay que "prestigiar la política" y no se puede permitir que las personas que por su talento o vocación servicio público se acerquen a la política "no tengan reconocimiento carrera profesional" porque "esto es un obstáculo para dotarnos de las personas con talento para llevar a cabo políticas públicas". "La retribución no puede ser un obstáculo para dedicarse a la política", ha defendido

Asimismo, desde Compromís, Mireia Mollà ha lamentado que los funcionarios "pierdan los derechos adquiridos tras años de reivindicación, cuando pasan a formar parte de la administración". "No vamos a hacer drama, pero sinceramente no entendemos por qué un funcionario que tiene reconocido unos complementos y carreras profesionales no puede recibir esas consideraciones cuando son altos cargos. Lo que decimos es que se mantengan sus derechos y no quitarlos", ha defendido.

Para Mollà, "no se entiende que un presidente "cobre menos que el organigrama que le precede", por lo que ve "de sentido común" estos complementos salariales y ha comentado que "daba por hecho que habían debates que estaban superados" como es este.

Estañ: "La gente sigue sufriendo precariedad"

Podemos ya había anunciado a primera hora de la mañana que no votaría a favor del articulado que dictamina la subida de sueldos y complementos para los altos cargos del Consell al considerar que en la Comunitat Valenciana "hay miles de familias en situación de precariedad y este aumento no es una prioridad en unas cuentas tan ajustadas".

Así, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha manifestado, a través de un comunicado, que esta formación "no puede aceptar que estos presupuestos contemplen una subida de salarios de altos cargos cuando la gente sigue sufriendo la precariedad".

Además, ha recordado que el Acord del Botànic recoge explícitamente en el apartado de regeneración democrática la reducción de los gastos superfluos, como altos cargos o coches oficiales, y ha lamentado que el Consell tanga previsto "gastar más el próximo año en asesores y altos cargos que el último año del PP en la Generalitat".