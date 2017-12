La Generalitat oferta 2.008 plazas de empleo público para la Administración de la Generalitat También se ha aprobado el decreto de oposiciones en el que se ofertan 3.000 plazas para el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria EFE VALENCIA Viernes, 22 diciembre 2017, 14:35

El pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2017 para el personal de la Administración de la Generalitat que incluirá un total de 2.008 plazas, de las cuales 1.205 (el 60%) serán de turno libre y las 803 restantes para promoción interna.

El decreto también incluye que, aquellos puestos ofertados para promoción interna que no sean cubiertos, pasarán a las convocatorias de turno libre, ha informado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno. La OPE de 2017 se publica ahora ya que hasta que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado no se podían confeccionar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las comunidades autónomas.

Esta oferta forma parte del compromiso adquirido por el Consell, mediante el Acuerdo de Legislatura firmado el 9 de junio de 2016 en el seno de la Mesa General de Negociación de publicar durante los años 2017, 2018 y 2019 ofertas de empleo que incluyan el mayor número de puestos de trabajo que permita la normativa estatal.

El decreto ha sido negociado con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Función Pública en su reunión del pasado 18 de diciembre.

La Generalitat pretende que la OPE de 2017 contribuya, en el mayor grado posible, a reducir la temporalidad en la Administración de la Generalitat. Así, los procesos selectivos derivados de la OPE de 2017 deben ser convocados por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en el plazo máximo de un año.

La OPE de 2017 incluye procesos selectivos para cubrir, entre otras, plazas de técnicos superiores de Administración General, abogados, informáticos, ingenieros agrónomos, arquitectos, psicólogos, veterinarios, técnicos de Administración sociosanitaria, psicopedagogos, fisioterapeutas, administrativos y agentes medioambientales.

En concreto, las convocatorias ordinarias en distintos cuerpos y escalas prevén 131 plazas de turno libre, las convocatorias de procesos de estabilización del empleo 1.074 plazas de turno libre y las de promoción interna contemplan 803 plazas. En todos casos se establecen las correspondientes reservas de plazas para personas con diversidad funcional.

Oposiciones en Educación

El pleno del Consell también ha aprobado hoy el decreto por los que se convocan otra Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondientes a 2017 en las que se ofertan 3.000 plazas para el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria.

Las pruebas para maestros se realizarán en junio de 2018, y el objetivo es llegar a las 13.000 plazas en los diferentes cuerpos docentes no universitarios hasta 2021.

En la convocatoria aprobada hoy, se ofrecerán 675 plazas para Educación Infantil, 400 plazas para Lengua Extranjera Inglés, 180 para Educación Física, 150 para Música, 500 plazas para Audición y Lenguaje, 120 de Pedagogía Terapéutica y 975 de Educación Primaria.

Además, se establecerá una cuota del 7 % de las vacantes para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas selectivas.

Oltra ha destacado que se trata de "la mayor convocatoria de oposiciones décadas" y "una clara apuesta por unas plantillas estables, lo que repercute en una educación de más calidad para el alumnado, la mejora de las condiciones laborales y la reversión de los recortes aplicados por los gobiernos anteriores" del PP.

La realización de las pruebas supondrá un aumento del gasto en el presupuesto de 2018 de 2,5 millones de euros, asociado al coste de constitución de los tribunales de las pruebas selectivas, y por lo que respecta a los ingresos, la estimación es de un incremento de 184.500 euros, correspondientes a las tasas por participación en las pruebas.

Oltra ha señalado que la previsión para 2019 es la convocatoria de 5.000 plazas para Educación Secundaria y otros cuerpos docentes, en 2020 se convocarán otras 2.500 nuevas plazas y en 2021 habrá una nueva oferta de 2.500 plazas para Infantil y Primaria.