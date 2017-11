De los platós a las broncas en comisión

Algunos cambios no van sujetos a un motivo concreto. Suceden sin más. Mónica Oltra era una de las dirigentes políticas con más presencia en los platós de televisión. No había canal que no contara con la participación de esa dirigente progresista valenciana que tanto se había enfrentado con el PP por las causas de corrupción, entre otros asuntos. Dejar la oposición, pasar a gobernar y tener que defender gestión en lugar de denunciar las medidas de los demás han sido todo uno. Y Oltra ha visto recortada su presencia en los medios nacionales, que parecen haberla dejado de considerar como uno de los referentes del entorno Compromís con mayor proyección.

Oltra ha tenido que asumir responsabilidades. Los jueves preside la comisión de subsecretarios, el órgano encargado de preparar el orden del día de la sesión plenaria del Consell de los viernes. Al menos dos fuentes atestiguan a este diario que en alguna de esas citas la líder de Compromís ha mostrado su lado más agrio, con broncas a algunos de los presentes que se han escuchado más allá de la puerta de la sala en la que se celebraban.

Compañeros del tripartito valenciano la retratan más sola que al inicio de la legislatura, sin la complicidad que demostraba entonces con compañeros de partido y líderes de la izquierda. Como si la alteración de una hoja de ruta que en algún momento llegó a situarla como futuro referente político nacional le hubiera afectado también en el trato personal. «Se la juega con la Renta de Inclusión. Si en 2018 no logra que se consolide como una buena herramienta, acabará la legislatura sin un solo éxito de gestión que atribuirse», admite una fuente socialista. Oltra se ha empeñado en salvaguardar en público su relación con Puig, aún a pesar de que éste lleva meses trabajando en reforzar sus complicidades con el titular de Educación, Vicent Marzà.

La confección de candidaturas para los comicios de 2019 reabrirá la batalla en su coalición. Y Oltra ya no participará en ella sólo como la referente de uno de los partidos sino como el valor electoral más destacado, además de como líder de la coalición.

En un escenario que ya no será de crecimiento, como en 2015, sino que las encuestas anticipan que puede ser de desgaste para su partido. Además, sin un culpable al que responsabilizar de la herencia recibida porque los últimos cuatro años de gestión ya habrán sido suyos.