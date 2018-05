Plataformas de la Comunitat y Baleares exigen un cambio radical en la financiación

Representantes de las plataformas 'Per la reforma del sistema de finançament' de Baleares y 'Per un finançament just' de la Comunitat Valenciana se reunieron ayer en Palma para intercambiar experiencias y opiniones con el objetivo de trabajar en la «sensibilización y concienciación de la ciudadanía» sobre la situación de la financiación autonómica y exigir al Gobierno central «un cambio radical de su postura».

Ambas plataformas explicaron que unen «sus fuerzas para presionar al Ejecutivo nacional, que tiene la llave de la caja» y que el objetivo es «intercambiar las opiniones de personas que viven en dos territorios que consideran que no tienen la financiación necesaria para cubrir las necesidades de la ciudadanía».

Las plataformas fueron recibidas por la presidenta balear, Francina Armengol, hubo una comida con representantes del Ejecutivo balear, y a las 17 horas se celebó un acto en el que participarán las 65 entidades que conforman la plataforma balear.