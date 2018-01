El PP pide a Marco que explique por qué no va a emitir toros en À Punt La presidenta popular afirma que el Consell intenta hacer inviables los festejos porque no se atreve a eliminarlos F. R. Viernes, 5 enero 2018, 00:08

valencia. Bonig, tras reunirse con de la Asociación en defensa de las tradiciones de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, anunció ayer que su grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia de Empar Marco, directora de À Punt, para que explique en Les Corts por qué la cadena pública no va a emitir festejos taurinos.

La presidenta del PP señaló que en la comparecencia que tuvo Marco en Les Corts no dijo nada de eso. Bonig se refirió a una entrevista en la que la directora de À Punt dijo que la televisión valenciana sí retransmitiría fiestas populares pero no los festejos taurinos. «¿Quién lo ha decidido?», se preguntó Bonig. «Quizá el siguiente paso es que no se retransmitan los actos religiosos de las fiestas populares, como la Misa d'Infants, el Misteri D'Elx, o la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desamparats», señaló.

Para Bonig, el Consell «está poniendo obstáculos a los festejos taurinos porque no se atreve a eliminarlos. Intenta hacerlos inviables económicamente porque sabe que su supresión, que es lo que persiguen, generaría muchas tensiones en la Comunitat».

Y los quiere hacer inviables, señaló Bonig, obligando a llevar a un veterinario a cada festejo o que en cada uno de ellos haya un segundo médico. «Esto supondría que de 250 a 300 gastos por actuación las peñas taurinas pasaran a tener entre 800 y 900 euros, lo que las haría inviables».

La presidenta regional popular indicó que presentarán mociones en los ayuntamientos y una proposición en Les Corts para que la contratación del veterinario o del segundo médico «sea voluntaria».