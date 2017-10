El PP pide a Marco que explique el «amaño» de los jefes de À Punt La directora general de À Punt, Empar Marco, durante una comparecencia en Les Corts. / lp Los populares solicitan que la directora general de la nueva RTVV rinda cuentas también en Les Corts sobre sus tuits del desafío catalán S. P. VALENCIA. Sábado, 7 octubre 2017, 01:31

La presidenta del PPCV y portavoz popular en Les Corts, Isabel Bonig, informó ayer de que su grupo ha pedido la comparecencia de la directora general de À Punt, Empar Marco, en la comisión de radiotelevisión valenciana para explicar los criterios de selección de su equipo directivo. Sobre las bolsas temporales para las subdirecciones y jefaturas de la nueva radiotelevisión, cuyo resultado definitivo se publicó el pasado jueves, Bonig señaló que ahora se entiende «por qué el PP se oponía a esta nueva televisión». «Alguien decía el otro día en una reunión en el PP que esta era 'TeleOltra', es inaudito lo que está pasando en la nueva radiotelevisión», incidió. «Se está comprobando una vez más que esa apariencia de transparencia y objetividad que nos vendieron es mentira, es una televisión que surge y nace al servicio del Gobierno, del PSPV, de Compromís, de Podemos... no sé si tanto del PSPV», dijo.

La líder de los populares recalcó que en su partido no tienen «nada contra la directora», pero «no es una persona objetiva y neutral para dirigir la televisión que vamos a pagar todos los valencianos» y sobre las bolsas recordó que no solo lo dice el PP, sino que La Unió de Periodistes y otras asociaciones profesionales de periodistas han mostrado ya su disconformidad.

«No nos ha sorprendido que su equipo directivo esté con ella, esto estaba ya amañado de antemano. Qué casualidad, ¿no?», afirmó, en referencia a que algunas de las personas que designó provisionalmente para formar parte de su equipo de confianza como el expresidente del comité de empresa de RTVV Albert Vicent o su íntima amiga y exconsellera de Transparencia del gobierno balear, Esperança Camps, hayan ocupado los primeros puestos de las bolsas temporales de los cargos con rango de servicio y subdirección.

Bonig también pedirá que Marco dé explicaciones en Les Corts de sus tuits sobre la situación en Cataluña: «Es el caballo de Troya para servir a los intereses de Compromís de unirse a los Països Catalans totalmente». «Marco ya no es delegada, bueno no lo sé, de TV3 en la Comunitat Valenciana». A raíz de sus manifestaciones en Twitter sobre el 'procés' -la periodista condenó las cargas policiales del 1-O- los populares quieren que la directora general acuda a la comisión de radiotelevisión valenciana y el espacio audiovisual del Parlamento valenciano, aunque «ahora intenten Oltra, Morera, Ribó o el presidente Puig de reconducir la situación». En este punto, indicó que «todos leímos el tuit de Oltra diciendo que si no echamos al presidente Rajoy el PP acabará con la democracia» y asistieron «atónitos a la guerra y a los insultos que se produjeron entre los miembros del Consell y altos cargos de la Generalitat el domingo por la tarde».

«Todos debíamos tener, por lo menos, prudencia, porque es muy fácil incendiar las redes sociales y el cuerpo nos pide a todos muchas cosas, pero cuando uno es un cargo público tiene que ser consciente de su responsabilidad», zanjó Bonig.