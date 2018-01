Cs pide una junta de portavoces para saber si la tramitación de facturas es ilegal La oposición recuerda que anteriormente denunció «falta de transparencia en varias ocaciones» B. F. VALENCIA. Jueves, 11 enero 2018, 01:03

Un mosquito puede oler la sangre humana a una distancia de hasta 50 kilómetros. Un político quizá tenga un radar más fino para las heridas políticas. En Ciudadanos han percibido la situación en el área de Cultura de la Diputación de Valencia, donde hay una hemorragia considerable a raíz de un modo de contratar verdaderamente curioso que, además, se vincula con familiares de cargos públicos de Compromís. Precisamente, el portavoz de la coalición en la Diputación de Valencia es Xavier Rius, además de responsable del área de Cultura de la corporación provincial, de la que depende el MuVIM, el principal museo de la institución. La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación, Mamen Peris, se sumó ayer a las reacciones del PP.

Al poco de darse a conocer el comunicado del grupo popular en la institución provincial, desde Cs se anunció que la formación naranja ha solicitado la celebración de una junta de portavoces urgente y extraordinaria «para que el Gobierno dé cuenta de los contratos menores relacionados con el MuVIM». Entre esos portavoces estará Rius, que conoce el asunto de primera mano, ya que el hermano del beneficiario de esos contratos fue asesor suyo un año en la Diputación.

«Exigimos conocer todos los detalles sobre la contratación de guías para la exposición permanente del museo», resaltó Peris, quien explicó que «hemos encontrado diferentes contratos con la empresa 'Fábrica de somnis' (en realidad, en los decretos provinciales aparece como 'Somnis, una fábrica de sueños') y su administrador en los decretos; pero como no superan el límite de 18.000 euros y, por tanto, no requieren concurso para su adjudicación, no sabemos mucho más».

«Los decretos solo especifican el CIF de la empresa y si queremos tener más información hemos de demandarla», lamentó la diputada al tiempo que aseguró que «Ciudadanos ya ha denunciado esta falta de transparencia en varias ocasiones».

La diputada ha registrado también una pregunta en la que ha pedido que «la delegación de Cultura aclare si la empresa contratada, sin concurso previo, es propiedad de un familiar de un alto cargo de Compromís», en concreto el exasesor que actualmente ejerce de teniente alcalde de Paterna. «Sería un hecho muy grave si se es así, pero esperaremos la respuesta del cuatripartito para pronunciarnos al respecto», advirtió Peris.