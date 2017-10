El PP pide que Les Corts apoye a las fuerzas y cuerpos de seguridad Presentará una moción para que se reconozca el papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como garantes del Estado de Derecho EFE VALENCIA. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:01

El grupo del Partido Popular en Les Corts presentará una iniciativa de apoyo y respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho, en su «defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos» y desde la «legalidad constitucional».

«Es injusto e intolerable que se trate a policías nacionales y guardias civiles como enemigos, cuando son servidores públicos que garantizan la libertad de todos», señala el PP en la iniciativa, similar a la que el partido ha presentado en el Congreso de los Diputados.

El PP muestra asimismo el respaldo incondicional al papel de la Policía Nacional y Guardia Civil «en su defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles».

El texto indica que es «deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa de los mismos».

Señala además que es «injusto e intolerable que se trate a policías nacionales y guardias civiles como enemigos, cuando son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos».

«Hoy más que nunca desde el PPCV mostramos nuestro apoyo más rotundo a aquellos que velan por el cumplimiento de la ley», indica el texto.

Respecto al referéndum catalán, recuerda que el Tribunal Constitucional «lo había prohibido por ilegal», y considera que «no se puede tratar de dar la vuelta y justificar las acciones de quienes incumplieron la Ley y atacar y señalar a aquellos que velan por la seguridad de todos los españoles».

Por otro lado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reclamó ayer a Ximo Puig «claridad» y «no poner al mismo nivel a unos y otros». La líder popular lamentó que el presidente valenciano «equiparara» a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont -al plantear que si no eran capaces de dialogar, ambos deberían de apartarse-. «Puig es el presidente de todos los valencianos y no puede meter en el mismo saco a quien cumple la ley y a quien la incumple, a quien vela por la legalidad y a quien es un golpista secesionista», zanjó.

En esta línea, la presidenta del PPCV ha pedido «claridad y firmeza» a Puig. «Debe dejarse de ambigüedades y no ponerse de perfil por unos cálculos electoralistas que en estos momentos están fuera de lugar. No hay ninguna duda. No se puede igualar y poner al mismo nivel la postura de Rajoy con la de Puigdemont. Es hora de estar al lado del orden constitucional y no de dar alas a quienes quieren romper este país con algaradas y se sitúan al margen de la ley», opina.

«Mucha diversidad»

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, consideró ayer que el Pacto del Botánico está «a prueba de bombas, es un pacto sólido, blindado» y «después están las opiniones personales y colectivas de cada uno». «Y precisamente es un tema que hay mucha diversidad, no sólo entre partidos, entre personas».

Oltra se refirió al cruce de declaraciones que dirigentes de su coalición, incluida ella misma, y cargos del PSPV han mantenido en las últimas horas en relación con la situación de Cataluña, y en especial, con la jornada del 1-O. La líder de Compromís explicó que «en un momento como el domingo, cuando se ve tanta violencia y cuando ves a personas mayores tiradas por el suelo» la gente «expresa su opinión personal, sus sentimientos». «Los que no se conmueven», consideró, «tienen la sangre de horchata» pero a partir de ahí «no pasa nada» y «no hay ningún enfrentamiento entre partidos ni nada, y el Pactp del Botánico tiene muy buena salud», insistióla dirigente de Compromís.