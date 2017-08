Un perro descubrió los 120 kilos que Es Satty quería meter en el barco a Algeciras

El imán de Ripoll fue sorprendido el día de Año Nuevo con su coche cargado de hachís. El hombre, natural de Marruecos, trataba de introducir en España 120 kilos de droga. Fue un perro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adiestrado en estas tareas, el que señaló el vehículo del líder religioso.

Los agentes procedieron entonces a una minuciosa inspección del automóvil y no tardaron en hallar las sustancias estupefacientes. No llegó a embarcar en el transbordador que cubre la ruta Ceuta y Algeciras. Al día siguiente, entró en la cárcel y salvo los tres permisos no salió de la prisión hasta abril de 2014. El condenado viajaba con otros tres compatriotas en una furgoneta. Los otros acusados, en una estrategia común, descargaron toda la responsabilidad en el imán y aseguraron que desconocían que el vehículo transportaba tal cantidad de droga. El imán, en cambio, les implicó durante el juicio. Dijo que eran partícipes del tráfico ilegal de esta sustancia.

El juez restó credibilidad a su relato porque incurrió en numerosas contradicciones. Por ejemplo, tras ser detenido indicó que tras comprar la furgoneta se la había dejado a una persona que no conocía durante 15 días y que fue este quien supuestamente colocó la droga. En la vista oral, sin embargo, cambió esta versión. Declaró que fue amenazado por los otros tres integrantes, que le llegaron a pegar una paliza para que finalmente accediera a intentar pasar la droga a España. Sin embargo, nunca presentó denuncia por estos graves hechos y ni siquiera fue capaz de aportar una prueba de que estuvo ingresado en un hospital de Marruecos tras esa brutal agresión, una documentación relativamente sencilla de conseguir para su defensa, según el fallo.