La UTE que permitió ganar a Puig, por los aires en seis meses

Después del patinazo de las primarias federales, Ximo Puig construyó una alianza para afrontar con garantías el congreso del PSPV. El secretario general sumó a su proyecto a Jorge Rodríguez, el presidente de la Diputación de Valencia, y al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Uno y otro asumieron funciones de coordinadores del equipo de Puig que se impuso a Rafa García en las primarias. Una UTE (Unión Temporal de Empresas) que permitió al líder de los socialistas valencianos renovar mandato. Rodríguez no tardó en comprobar que ese acuerdo, del que esperaba obtener suficientes réditos como para erigirse en sucesor de Puig, no rindió los beneficios que esperaba. El alcalde de Ontinyent quiso optar al liderazgo provincial y tuvo que oirse de boca del propio Puig que no era momento de confrontaciones. Ahora le ha pasado algo similar a Fernández Bielsa. El vicesecretario socialista ha tratado de situar a uno de sus hombres de confianza, el alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo, como presidente provincial. El fracaso de la operación -que ha contado con el rechazo del sanchismo y de Blanquerías- constata la ruptura de la UTE, sólo seis meses después de su creación.