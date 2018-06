Lo Rat Penat vuelve a pedir el Principal a la Diputación tras negárselo el año pasado La 134 edición dels Jocs Florals de Lo Rat se celebró en el Olympia el 7 de mayo pasado. / irene marsilla La entidad valenciana considera que el teatro de la corporación es el escenario ideal en el que ha celebrado desde hace 140 años sus Jocs Florals F. RICÓS Miércoles, 6 junio 2018, 23:54

valencia. Lo Rat Penat ha pedido a la Diputación la cesión del teatro Principal para celebrar sus 135 Jocs Florals. La petición se ha efectuado a pesar de que la corporación provincial, regida por el PSPV, Compromís, EU y la marca blanca de Podemos, ya le negó esas instalaciones para la edición que tendría que haberse celebrado a finales del año pasado o principios del actual 2018.

Los rectores de la centenaria entidad cultural sostienen que el Principal es el escenario tradicional de un acto que es herencia directa de la Renaixença valenciana, sin parangón en la Comunitat. Esas tablas han acogido desde hace 140 años este festejo que es una justa poética en lengua valenciana. A excepción de la 134 edición, Els Jocs Florals de Lo Rat Penat han dejado de celebrarse en el Principal en contadas ocasiones, como durante la celebración de la Exposición Regional de 1909, con motivo de la celebración el centenario de Lo Rat Penat, o por fuerzas de causa mayor, como durante la Guerra Civil.

En la pasada edición dels Jocs Florals y tras la negativa de la Diputación de Valencia de ceder esa instalación a Lo Rat Penat, la justa poética se trasladó, y con notable éxito, al teatro Olympia, gracias a la cesión de estas instalaciones por parte de la familia Fayos. Fue el pasado 7 de mayo y en el acto el presidente de Lo Rat, Enric Esteve, no dudó en criticar al cuatripartito de la Diputación de Valencia por los intentos «de hacernos desaparecer». Esteve afirmó que la negativa a ceder el Principal «ha sido un ataque a la libertad de expresión perpetrado por la diputada de EU, Rosa Pérez, y lo que es peor, consentido por la cobardía de un presidente del PSPV que no ha sabido o no ha querido pararle los pies ni estar a la altura del cargo que ostenta».

Lo Rat Penat defiende que Els Jocs Florals son una exaltación del valenciano no una entrega de premios

El año pasado la Diputación, y en especial la diputada delegada de Teatros, Rosa Pérez (EU), denegó la cesión del Principal para la 134 edición dels Jocs Florals tras cambiar el reglamento de uso y cesión de este inmueble una vez el presidente Enric Esteve había solicitado el inmueble. El decreto del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que sepultó la petición de Lo Rat Penat, ponía de manifiesto un informe de la Secretaría de la corporación que indicaba que «el procedimiento iniciado por la solicitud de Lo Rat Penat debe tramitarse y resolverse de conformidad con las normas en vigor el 28 de abril de 2017». Rodríguez ponía negro sobre blanco que la decisión de la diputada de EU se adoptó con una legislación que no correspondía aplicar.

No obstante Rodríguez se encargó de dejar claro que «el hecho de haberse celebrado durante casi 124 años los Jocs Florals en el Principal, no confiere a Lo Rat Penat el derecho a seguir celebrándolo en este lugar». Els Jocs Florals se celebran tradicionalmente entre noviembre y enero, un periodo de tiempo en el que la programación del Principal no controla la Diputación, sino el Consell a través de CulturArts: «La Diputación provincial podrá cederlo -se refiere al teatro Principal- siempre que se autorice previamente por CulturArts Generalitat», indicó Rodríguez en su decreto.

Los actuales gestores de la corporación provincial han defendido que con el actual reglamento no se cedería el Principal pues el artículo 2 indica «que no se cederá este teatro para actos, entre otros, de entrega de premios». Y Enric Esteve ve posible la cesión porque Els Jocs Florals no son una mera entrega de premios, sino un acto cultural de exaltación de la lengua valenciana.