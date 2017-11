Lo Rat Penat recurre la decisión de EU de negarle el Principal para sus Jocs Florals El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. / irene marsilla El escrito de reposición posibilita al presidente de la Diputación que pueda ceder el teatro a la centenaria institución cultural valenciana F. RICÓS Sábado, 25 noviembre 2017, 14:03

valencia. Lo Rat Penat ha dado el primer paso para mover el entramado burocrático de la Diputación de Valencia al presentar ayer el recurso de reposición contra la decisión de la diputada de EU, Rosa Pérez, que le negó el Teatro Principal para celebrar los centenarios Jocs Florals.

La presentación de este recurso en la jornada de ayer abre la posibilidad de que sea el presidente de la institución, Jorge Rodríguez, y no la diputada delegada, quien tome la decisión de ceder el teatro, según indique el dictamen de los técnicos. Fuentes de Presidencia de la Diputación ya han sugerido en varias ocasiones que la opinión de los juristas de la casa será favorable, muy posiblemente, a la petición de Lo Rat Penat.

Fue la presidencia de la Diputación la que sugirió a la centenaria institución cultural valenciana que se planteara presentar ese escrito de reposición con el que podría abrir la puerta para conseguir también este año celebrar els Jocs Florals en el Teatro Principal.

El recurso de reposición toma como base la fecha en la que Lo Rat Penat presentó la solicitud para que se le cediera el Teatro Principal y celebrar allí sus Jocs Florals. Fue el 28 de abril de este año. La otra fecha clave fue la que le contestó la diputada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, el 29 de agosto. La respuesta a Rosa Pérez tuvo lugar cuatro meses después de la petición de la más antigua entidad cultural que tiene la Comunitat Valenciana. Durante esos cuatro meses la Diputación cambió la ordenanza, la aprobó en el pleno del mes de julio, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en agosto y entró en vigor el mismo día que Pérez firmó la resolución desestimatoria. De ahí que se reclame la anulabilidad de la resolución de la representante de EU por aplicar una norma posterior a una acción anterior y eso crea inseguridad jurídica.

La portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, ya advirtió en el pleno del pasado martes de que podríamos estar frente a un caso de posible prevaricación. Por ese motivo pidió al secretario general de la institución que elaborase un informe al respecto.

El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, que confirmó la presentación del recurso de reposición, aseguró que «simplemente por tradición se debería ceder el Teatro Principal a Lo Rat Penat para celebrar els Jocs Florals». De los 140 años de historia de este acto cultural, -la actual es la 134 edición- sólamente ha dejado de utilizarse el Teatro Principal para els Jocs Florals en contadísimas ocasiones, como en su centenario que fue a la Lonja, o durante la Guerra Civil que se suspendió.

«Lo que está claro es que en cualquier país estarían encantados con tener y poder contar con una institución como Lo Rat Penat, que recupera y mantiene las tradiciones valencianas. Y estarían encantados también en poder disfrutar de un acto como este. Pero aquí, nada», lamentó el presidente de la institución cultural valenciana.

Enric Esteve se mostró convencido de que la modificación de la ordenanza impulsada por EU para el uso del Teatro Principal «la hicieron por nosotros, para tratar de perjudicarnos».

No obstante, Esteve consideró que la nueva normativa no afecta a los centenarios Jocs Florals, puesto que se trata de «una manifestación cultural, la más antigua que se celebra en lengua valenciana», y no una mera entrega de premios literarios.

«Que queremos que se nos respete, que se respete la cultura valenciana como nosotros respetamos la cultura de otras comunidades y países», apuntó el presidente de Lo Rat Penat. Esteve no quiere que las sucesivas ediciones de los tradicionales Jocs Florals dejen de celebrarse en el Principal y espera «que este lío no se repita todos los años».