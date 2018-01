De Pedro intentó que Eduardo Zaplana mediara en la adjudicación de colegios El constructor David Marjaliza. / LP Un informe de la UCO revela conversaciones de los cabecillas en las que apuntan su interés en la construcción de centros educativos A. RALLO Valencia Miércoles, 10 enero 2018, 01:02

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge como el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, y su socio trataron de que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana mediara en la adjudicación de dos colegios. En uno de los supuestos, sería a favor del constructor David Marjaliza. En el otro, en cambio, sería para la empresa Construcciones Lujan, que estaba vinculada de algún modo al hermano de De Pedro. Se da la circunstancia de que esta mercantil aparece en el sumario del caso Imelsa como una de las empresas que supuestamente pagaron comisiones por obtener un trato de favor en determinadas adjudicaciones.

En una de las conversaciones intervenidas entre ambos cabecillas, se habla de que hay que decirle al expresidente Zaplana que si podemos ir «que se sepa que hay un tema para la campaña o para lo que le salga de los huevos». Pese a que no hay más datos acerca de este diálogo, la UCO sugiere en su informe que el «tema» podría relacionarse con el cobro de una comisión por parte del político. Hay que recordar que en esas fechas (2014), Zaplana ya no tenía ningún cargo político. En otra de las conversaciones transcritas, se recoge cómo los dos investigados comentan una reunión que uno de ellos ha tenido con el exjefe del Palau. Al parecer, siempre según los otros interlocutores, Zaplana les dijo que en Educación no podía hacer nada porque no conocía a la titular y que tampoco podía mediar en Infraestructuras que, por aquel entonces, estaba en manos de la actual presidenta del Partido Popular, Isabel Bonig. En cambio, supuestamente Zaplana sí les habría dicho que a la Conselleria de Justicia «sí llegaba». En aquel entonces, la cartera estaba ocupada por Serafín Castellano, que años más tarde sería detenido por el presunto amaño de contratos a favor de las empresas dedicadas a la extinción de incendios en la Comunitat. Hoy está investigado en varias causas a raíz del caso Avialsa.