Cs pedirá en Les Corts que sus ex no formen una agrupación parlamentaria La formación naranja solicitará a la Mesa de la Cámara que los díscolos pasen a formar parte del grupo de no adscritos y sean ubicados en otro lugar del hemiciclo J. MOLANO Lunes, 26 junio 2017, 00:58

valencia. El presidente de Les Corts, Enric Morera, como publicó este periódico en su edición de ayer, habría preguntado por las condiciones para que los cuatro diputados que abandonaron Ciudadanos el pasado viernes formen una agrupación parlamentaria, una de las posibilidades recogidas en el Reglamento del Parlamento valenciano y que permitiría que Alexis Marí, Alberto García, David de Miguel y Domingo Rojo dispusieran de capacidad para mantener cierto nivel de actividad y de visibilidad desde sus escaños.

Ante la consulta de Morera a los servicios jurídicos de la Cámara, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentará esta mañana en la Mesa de Les Corts un escrito, firmado por el portavoz adjunto Juan Córdoba, en el que recordarán al órgano, para que este se lo comunique a los diputados díscolos, que estos, «no pueden formar grupo parlamentario propio», ya que, argumentan, el artículo 23 del Reglamento de Les Corts «no da lugar a duda en cuanto a la interpretación del mismo, ni tampoco pasar a formar parte del Grupo Mixto», ya que el artículo 25 del mismo reglamento «señala las condiciones que deben reunir los mismos, y no da lugar a confusión cuando señala que podrán constituirlo aquellos diputados que no hayan obtenido suficientes escaños para constituir grupo parlamentario, no afectando esto a quien habiendo obtenido un acta por un partido y habiéndose integrado en el grupo parlamentario correspondiente, abandone la formación durante el transcurso de la legislatura, teniendo estos que pasar obligatoriamente al grupo de diputados no adscritos». Del mismo modo, solicitarán a la Mesa que Marí, García, De Miguel y Rojo «gocen exclusivamente de los derechos reconocidos reglamentariamente a los diputados o diputadas individualmente considerados, tal y como reza el artículo 27.5, al no pertenecer ya al grupo parlamentario Ciudadanos».

En el escrito, el grupo de la formación naranja en la Cámara asegura que conoció el pasado 23 de junio, mediante la rueda de prensa que dieron los denominados «tránsfugas» y a través de un documento que presentaron a la Mesa de Les Corts, que los cuatro diputados abandonaban la disciplina de Ciudadanos en el Parlamento valenciano, «por el cual se presentaron a las elecciones autonómicas de 2015».

Por lo anterior, y en base al artículo 27.2 del Reglamento de Les Corts que establece que «adquirirán la condición de diputado o diputada no adscrito aquellos que a lo largo de la legislatura causaran baja por cualquier causa en el grupo parlamentario, constituido por los diputados pertenecientes a la formación electoral con la que concurrieron a las elecciones» solicitan a la Mesa que los cuatro críticos con la dirección nacional y regional pasen a formar parte del grupo de diputados no adscritos, «así como que les ubique en otro lugar del hemiciclo», al no pertenecer ya a Ciudadanos.

Marí y los otros tres diputados, tras dos meses de tensiones con la dirección nacional y regional del partido, comunicaron a la Cámara su decisión de abandonar el grupo de Ciudadanos con un único escrito, en lugar de hacerlo en cuatro distintos -uno para cada diputado- lo que reveló cierta intención de mantener la cohesión entre ellos.