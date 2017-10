ERC y PDeCAT avisan que Puigdemont no convocará elecciones Ambas formaciones lamentan la pérdida de la oportunidad de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Jueves, 19 octubre 2017, 12:06

El Gobierno pondrá en marcha el sábado el artículo 155 de la Constitución. Para ello se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario donde se aprobarán las medidas a aplicar para restituir la ley vigente en Cataluña y que el Ejecutivo está perfilando con el PSOE y Ciudadanos.

El Ejecutivo se mostró ayer dispuesto a frenar su puesta en marcha si el presidente de la Generalitat convocaba elecciones autonómicas, una opción a la que Carles Puigdemont no hace ninguna referencia en la carta que ha enviado esta mañana y en la que amenaza con votar formalmente la independencia si el "Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y en continuar con la represión". Un apuesta por el diálogo que comparten ERC, PDeCAT y Podemos sus confluencias.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha lamentado que se haya perdido otra oportunidad para la negociación entre el Gobierno y la Generalitat y ha advertido de que Carles Puigdemont no convocará elecciones porque la mayoría en el Parlamento catalán "no sólo es legal, sino legítima, porque nació de una contienda electoral el 27 de septiembre". "¿Alguien duda de que esto se resolverá negociando y hablando, por qué no hacerlo ya? Creo que la carta de Puigdemont lo que hace es aprovechar una oportunidad de sentarse a hablar", ha insistido. Lo que hará ERC a partir de ahora es "defender al Gobierno de Cataluña y los compromisos contraídos con Cataluña y las personas que nos votaron", ha subrayado.

El portavoz parlamentario de En Comù, Xavier Domènech, ha calificado de "indigno" e "irresponsable" que el Gobierno rechace la "apuesta por el diálogo" de Puigdemont. "Si lo que se está buscando en lugar de diálogo es tirar para adelante con la suspensión del autogobierno, eso provocará una incomprensión masiva en la población de Cataluña y de España", ha advertido. "Si ellos legitiman el 155 ante algo que es evidente que no se ha producido, estarán dando su apoyo al PP y eso será una irresponsabilidad que tendrá consecuencias para el futuro de Cataluña y España", ha avisado.

El portavoz del PDeCAT en la Cámara, Carles Campuzano, ha insistido en que el Gobierno "aún está a tiempo de evitar el error político más grave en los últimos cuarenta años". "Si lo que se pretende es que la sociedad catalana se humille y se rinda ante la posición del Gobierno español, es evidente que eso no es aceptable" ni tampoco que se continué con la política de "castigar a los dirigentes" de la sociedad catalana que han organizado el proceso independentista. Preguntado sobre la posibilidad de que Puigdemont convoque elecciones, Campuzano ha sido claho: "Hoy no estamos en ese escenario".

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha cargado contra Puigdemont, de quien ha dicho que es un "líder zombi y absolutamente irresponsable".