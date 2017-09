El PDeCAT dice que la declaración unilateral de independencia está «absolutamente descartada» Carles Campuzano. / Efe «Lo que hay que hacer es dejar a los catalanes que voten y, después, escuchar y empezar a dialogar», ha dicho el portavoz en el Congreso de la formación EUROPA PRESS Madrid Martes, 26 septiembre 2017, 13:59

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha asegurado este martes que la declaración unilateral de independencia unilateral en Cataluña está en estos momentos "absolutamente descartada". "Lo que hay que hacer es dejar a los catalanes que voten y, después, escuchar y empezar a dialogar", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, Campuzano ha confiado en que el próximo 1 de octubre todos aquellos catalanes ejercerán su derecho democrático a votar a favor o en contra de que Cataluña sea un país independiente.

Y, después, ha indicado, en Madrid tendrán que escuchar lo que se ha votado y "empezar a dialogar". "No me puedo imaginar que después del 1-O, si millones de catalanes salen a votar, las instituciones españolas no entiendan que ha llegado ya la hora del diálogo", sostiene.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que en una democracia "consolidada" como la española, en la que rige el Estado de Derecho es "inimaginable" la separación de un territorio y ha afirmado que en Cataluña "nadie va a poder promover una declaración unilateral de independencia". Catalá ha recordado que la declaración unilateral de independencia "no es posible" dentro del ordenamiento jurídico español.

Ha subrayado, además, que la unidad nacional es uno de los principios de la Constitución y ha alegado que el futuro de España lo tienen que decidir todos los españoles, al tiempo que recalcado que en una sociedad democrática las minorías "nunca" pueden imponerse al interés general.

"En ese contexto de una democracia y un Estado de Derecho es inimaginable la independencia de una parte del territorio respecto de otra y por tanto nadie va a poder promover una declaración unilateral de independencia", ha aseverado.

El ministro ha hecho además un llamamiento a la "responsabilidad" y al "sentido institucional" de la Generalitat y a su presidente, Carles Puigdemont, al que ha pedido "que deje de dividir a los catalanes" y de "promover" una situación que está produciendo "amenazas" a alcaldes, directores de los centros escolares y que "pretende utilizar a alumnos para una acción política impropia".

"Eso no es la España que queremos todos, que queremos los demócratas y los responsables de lo que está sucediendo en Cataluña no son nadie más que el Gobierno de la Generalitat que deberían cuanto antes desistir de esta labor de enfrentamiento de unos contra otros", ha manifestado.