Pavón tilda de «pacto de la vergüenza» la alianza a favor de Echávarri EFE Sábado, 28 octubre 2017, 00:57

Alicante. El vicealcalde de Alicante y líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, calificó ayer el pacto firmado por el PSPV y Compromís, sus dos socios de gobierno, como «el de la vergüenza para mantener a un alcalde imputado e incapaz del cambio».

En un comunicado, Pavón rechazó la validez de dicho pacto de cara al tripartito, y lamentó que a dicho proceso negociador los socialistas dieran «primero excusas y luego el silencio» a la inclusión de su formación, ante lo cual pidió que no les tomen «por tontos» a su formación. De esta forma, el portavoz de la marca blanca de Podemos en Alicante, reclamó una reunión de la comisión de seguimiento del pacto tripartito de 2015 como el «único legítimo de la mayoría de izquierdas de esta ciudad» ya que «todo lo demás», en referencia al acuerdo de ayer, «son decisiones unilaterales que excluyen a las 28.000 personas que votaron a Guanyar».

«El pacto que firmaron ayer por la mañana es el pacto de la vergüenza para mantener a un alcalde imputado, incapaz del cambio», afirmó Pavón. Pese a todo, aseguró que Guanyar apuesta «por seguir en el equipo de gobierno con un pacto de credibilidad en clave alicantina», ya que consideró que «lo que en el fondo esconde -el acuerdo- es una clave autonómica, y se hace alusión al Pacto del Botànic». «Hay que partir de cero, no hay un documento firmado y no vamos a negociar nada si no se produce la dimisión de Echávarri», insistió, ya que el acuerdo firmado entre PSPV y Compromís «abre la puerta para que Echávarri siga gobernando». Para Pavón, «Compromís da bandazos». «Si no hay dimisión de Echávarri el 15 de noviembre, todos los concejales de Guanyar renunciaremos a las competencias y pasaremos a la oposición» para evitar seguir «defraudando continuamente a la mayoría social de izquierdas de esta ciudad».