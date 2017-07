Los partidos del Consell se quedan solos para exigir una quita de la deuda Ibáñez, Oltra, Puig, Ferrando y Meco, en la reunión de ayer en el Palau. / efe/m. bruque PP y Ciudadanos se decantan por una reestructuración mientras que Podemos evita pronunciarse F. M. /AGENCIAS VALENCIA. Martes, 1 agosto 2017, 01:33

El debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica ha derivado, en el ámbito de la Comunitat, en una discusión que en sentido estricto tiene poco o nada que ver con el futuro modelo. La reivindicación de una quita de la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana -y que el Banco de España cifra en el entorno de los 44.000 millones de euros- fue el principal argumento del voto particular defendido por el experto propuesto por la Comunitat Valenciana, Francisco Pérez, para la comisión que ha elaborado un informe sobre el futuro sistema. Condonar una parte de la deuda -la Comunitat cifra el recorte que reclama en 21.000 millones de euros- se antoja, a juicio del Consell, como una condición indispensable para garantizar la viabilidad financiera de la Comunitat. Pero esa quita de la deuda no tiene nada que ver con el sistema de financiación, porque en todo caso corresponde a una decisión a negociar por el Gobierno con las CC AA.

Ayer, la comisión mixta que forman el Consell y Les Corts para abordar la reforma de la financiación mantuvo un encuentro al que también asistió Pérez. Tras la reunión, a la vista de las declaraciones realizadas por los representantes de los distintos grupos políticos, la constatación de que esa exigencia de una quita de la deuda autonómica no es ni mucho menos unánime. No sólo eso. Con claridad, únicamente el PSPV y especialmente Compromís apostaron por esa reclamación al Ejecutivo central de una condonación de la deuda.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, evitó el asunto de la quita pero remarcó la necesidad de un mayor nivel de consenso entre los grupos del arco parlamentario valenciano. El jefe del Consell mostró a los periodistas su satisfacción porque el informe de los expertos «entronca» con los planteamientos de los expertos valencianos, y señaló que ahora lo importante es que la reforma del sistema continúe en los plazos previstos para que pueda estar aprobada este mismo año, informa Efe.

Los portavoces de los grupos parlamentarios, en cambio, sí que abordaron el debate de la financiación. José Muñoz, portavoz socialista de Hacienda, reivindicó la necesidad de que el Estado incremente su aportación a las Comunidades así como que acepte la «quita» de la deuda valenciana «como única forma de garantizar la supervivencia de nuestro autogobierno». El portavoz de Compromís, Fran Ferri, reiteró que es necesaria una condonación de la deuda histórica que «no es consecuencia de un mal comportamiento, sino de insuficiencia financiera de muchos años» al tiempo que reclamó continuar desde la sociedad valenciana con la «unidad de acción» para que a finales de 2017.

Y hasta aquí los apoyos a esa reclamación de una condonación de la deuda. Los portavoces de PP y Cs evitaron defender la quita, y en su lugar, apostaron por una reestructuración de la deuda. Rubén Ibáñez (PP), dijo que que el PP en 2013 ya planteó una propuesta sobre la reestructuración de la deuda histórica y solo la apoyó su grupo. Sin embargo, subrayó que «la deuda alguien la tiene que pagar» y señaló que si se hace la quita el Estado puede decir «oiga si yo al final me tengo que hacer cargo de toda la deuda de todo el mundo no esperen un céntimo de euro de más del sistema de financiación porque no puedo».

Tony Woodward (Cs) consideró «necesaria una reestructuración de la deuda para que la Comunitat Valenciana no eche el cierre por problemas financieros», pero explicó que «una quita de la deuda sería inviable si se trata de hacer un nuevo parche al sistema para que recaiga de nuevo sobre los ciudadanos».

¿Y Podemos? La tercera pata del Pacto del Botánico consideró, a través de la diputada Fabiola Meco la necesidad de construir un sistema que «aporte ingresos» porque ese es el problema de los valencianos. Por ello, reclamó «voluntad política» para buscar soluciones a los problemas de la gente