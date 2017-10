El Parlament, sin voto ni trámite de iniciativas Parlament de Cataluña. / Efe Aunque Rajoy ha solicitado al Senado el cese del Govern, el Parlamento catalán se mantiene pero se limitan sus capacidades COLPISA Madrid Sábado, 21 octubre 2017, 15:23

El documento elaborado por el Consejo extraordinario de Ministros este sábado explica que el Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada, pero se proponen una serie de medidas por parte del Gobierno central para "garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía".

La medida más representativa es que el Parlament no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las medidas establecidas por el Gobierno central, "ni a su presupuesto, objeto y finalidad".

Asimismo, no podrán someterse a debate y votación las iniciativas y enmiendas a las que se alude en el documento del Gobierno, mientras que la autoridad que se designe a tal eefecto "no haya expresamente otorgado su conformidad" o no hayan transcurrido los 30 días desde su comunicación. "Denegada la conformidad por parte de la autoridad designada por el Gobierno de la Nación, quedarán suspendidos todos los trámites parlamentarios subsiguientes", reza el texto.

Por otro lado, a partir de la aprobación de las medidas el presidente del Parlament no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni la cámara celebrar debate y votación de investidura.