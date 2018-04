La mesa del Parlament acuerda querellarse contra Llarena La oposición advierte de que la iniciativa podría ser constitutiva de un delito de malversación CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 13 abril 2018, 13:20

El día después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, denegara ayer el permiso a Jordi Sànchez para someterse al pleno de investidura, por su situación de preso preventivo, la mesa de la Cámara catalana ha acordado esta mañana interponer una querella contra el magistrado. La querella, que se presentará contra toda la Sala de lo Penal del Supremo, viene motivada, según fuentes independentistas, por considerar que los derechos de los diputados han sido vulnerados. Mientras se redacta la denuncia, los independentistas presentarán una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial.

La querella es la repuesta jurídica de los grupos indepedentistas a la negativa del juez Llarena a autorizar la salida de prisión de Sànchez o a la posibilidad de que se sometiera a la votación de investidura por vía telemática. Tras el anuncio del juez, el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, aplazó ayer sine die el debate de investidura, que estaba convocado para esta mañana. En su lugar, el presidente del Parlament convocó una Mesa extraordinaria para dar respuesta a la «vulneración de derechos del Tribunal Supremo».

Torrent propuso Sánchez como candidato el pasado sábado 7 de abril. El lunes 9 de abril, convocó el pleno y envió un escrito al magistrado del TS, Pablo Llarena, para reclamar el derecho de Sànchez a participar en la investidura.

Sànchez no dejará el acta «como mínimo hasta que haya un Govern legítimo» El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que había sido propuesto para ser investido presidente de la Generalitat, ha subrayado desde la prisión que descarta dejar el acta de diputado en el Parlament hasta que haya un «Govern legítimo». Así lo ha expresado en una entrevista a El Independiente realizada a través de una carta manuscrita y antes de la decisión adoptada ayer por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien prohibió a Sànchez participar en el pleno de su investidura, que tenía que celebrarse hoy y que finalmente fue desconvocado. En la entrevista, Sànchez ha destacado que en su etapa al frente de la ANC no cometió «ningún delito», pues ejercitó sus «derechos ciudadanos de asociación, expresión y manifestación», por lo que se considera un «preso político» aunque lo niegue el Ejecutivo central.

La decisión de impulsar una querella la han adoptado los dos grupos secesionistas que tienen mayoría en la mesa. JxCat y ERC han hecho valer su mayoría, a pesar de la negativa expresada por la oposición, en este caso Cs y el PSC. Los letrados de la Cámara también se han pronunciado en contra, según fuentes de la oposición. Los juristas han recomendado a los grupos secesionistas que pidan un informe a un experto penalista, pero la iniciativa ha sido rechazada. Ciudadanos y el PP han apuntado que la presentación de la querella contra Llarena podría ser constitutiva de un delito de malversación.

El argumento de la formación naranja y de los populares es que la Cámara podría destinar fondos públicos para una cuestión que entienden es de interés particular y no de interés público. Ciudadanos ha apuntado que podría haber otras vías para presentar adecuadamente la querella, como que la impulse el propio Sànchez o los grupos políticos por su cuenta, pero no la Cámara catalana como institución. Desde la oposición, además, han apuntado que la querella no tendrá ningún recorrido jurídico y que no será admitida a trámite.

Fuentes de ERC, en cambio, han señalado que la querella es en defensa de los intereses públicos de todos los diputados a poder presentarse como candidatos. Los derechos de todos están vulnerados, han opinado.