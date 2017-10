«Parece que hay una voluntad de trabajar contra Antifraude»

Los informes desfavorables de los servicios de Les Corts ante la petición de ayuda de la Agencia Antifraude ha generado un profundo malestar en Podemos, partido impulsor de una oficina desasistida desde que era un proyecto hasta la actualidad, cuando cunta con un director, Joan Llinares, y nada más.

«Es de juzgado de guardia que una agencia que ha costado tanto que salga adelante y que hace tanta falta, en una comunidad autónoma donde se han encontrato tantas cosas irregulares, donde se puso en marcha un nuevo Consell que pretendía abanderar la lucha contra la corrupción, esté en estos momentos sin local», indicó la diputada podemista Fabiola Meco. La parlamentaria recordó ayer que hace tres semanas «se registró un escrito pidiendo apoyo y ahora mismo en la Cámara se pasan la pelota de mano sin contestar positivamente».

«Se pide un apoyo puntual para el proceso de selección del personal de la futura Agencia Antifraude, una ayuda transitoria, tal y como se aclara literalmente en la petición, y todos se pasan el balón y no dan repuesta. Es surrealista y me pregunto si es que no hay voluntad de que, de verdad, empiece la actividad de este organismo, como si algunos tuviesen una especial voluntad de que la agencia no haga su trabajo», señala Meco, quien considera que, ante la imposibilidad de ayudar a Llinares, «habrá cauces jurídicos para dar apoyo, dentro o fuera de Les Corts, para ofrecer ayuda puntual, acotada, aunque por ahora parece que no se quiere buscar soluciones de ningún tipo.

Me pregunto a qué obedece esta intencionalidad de complicarlo todo. Espero que en la próxima Mesa de Les Corts se encuentren soluciones factibles para que una entidad de la magnitud de la que estamos hablando empiece a funcionar. No me gustaría pensar que hay un problema presupuestario. No se entiende tanta dificultad. Parece haber una voluntad de trabajar en contra de una agencia y de una ley con amplio respaldo en la Cámara».