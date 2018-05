Ortiz reclama responsabilidades políticas a Puig sobre «la trama» de financiación del PSPV

valencia. La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, reclamó ayer al líder del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «deje de dar vueltas y asuma ya responsabilidades políticas» tras el «demoledor informe policial» realizado sobre la denuncia que presentó el PP por la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís y que fue remitido al juez que inició la investigación.

La número dos del PPCV aseguró que Puig debe salir a dar explicaciones «porque ya no le quedan excusas para intentar eludir responsabilidades. Puig es el presidente de la Generalitat, el actual máximo responsable del PSPV y en aquellas elecciones de 2007 iba en las listas electorales y se benefició de esa situación».

«El informe de la unidad de blanqueo de capitales de la Policía que hoy (ayer) hemos conocido es demoledor y deja pocas dudas acerca de cómo funcionaba la financiación ilegal» entre 2005 y 2008 de las dos formaciones que actualmente integran el Consell, PSPV y Bloc-Compromís. Ortiz indicó que «había empresas que les pagaban a cambio de beneficios. Ahora ya sabemos que sí hay financiación ilegal del PSPV y Bloc-Compromís y también que existía una trama».

Para la número dos del PP «los hechos son los que son y solo cabe afrontarlos de frente y asumir las responsabilidades políticas que tanto exigen a otros y que tan poco se aplican a sí mismos».

Ortiz dijo que «cada día que pasa vamos descubriendo cómo los socialistas mintieron cuando dijeron que solo había algunas discrepancias contables».

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, contestó que el PP «está intentando hacer creer a la ciudadanía algo que no es verdad, pero aunque se empeñen en generar fantasmas, ya hay un auto judicial que dice que no existe una trama». No obstante, Muñoz dijo que si hay responsabilidades políticas se asumirán «como siempre hemos hecho». Además, afirmó que el PP «quiere deteriorar la vida política pensando que todos somos iguales».