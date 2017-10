Ortiz lamenta que Morera vaya en contra de la Constitución

La secretaria general del PP en la Comunitat y diputada Eva Ortiz, arremetió ayer contra Enric Morera, presidente de Les Corts, por «alinearse en contra de la Constitución y, al mismo tiempo, trate de repartir carnets de demócratas».

La también portavoz del grupo parlamentario recalcó, a través de un comunicado que «no es de recibo que precisamente Morera diga que el PP es un peligro para la democracia. Aquí ante quien hay que estar prevenidos es ante aquellos que votan en contra de la defensa del Estado de Derecho y de la legalidad como es Compromís alineados con ERC y con Bildu en el Senado. Son momentos de determinación, de valentía y de defensa de nuestra tierra ante la amenaza cierta de la extensión del catalanismo independentista en la Comunitat que propugna Compromís. Los radicales y los peligrosos son quienes no se sitúan en contra de un golpe de Estado».

Ortiz lamentó que «el presidente de Les Corts, la segunda autoridad de la Comunitat , se alinee en contra de la Constitución y trate de quebrar la unidad de todos los demócratas». La portavoz popular recomendó «mesura y reflexión al presidente de Les Corts ante la incongruencia de su actitud. Morera debe abandonar el trilerismo político de una vez. No se puede estar con la Constitución y votar en contra, no se puede al mismo tiempo defender una cosa y la contraria. No se puede criticar a los jueces y a la Policía y defender a los sediciosos». Ortiz afirmó que Morera «no está a la altura de la institución que representa» ya que consideró que debería guardar «equidad y neutralidad» en sus declaraciones.