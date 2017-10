Eva Ortiz insta al presidente de Les Corts a que no sea un «hooligan independentista»

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, señaló ayer que el presidente de Les Corts, Enric Morera, debe «cambiar su actitud de hooligan independentista» porque es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana que «debería representar a todos, no solo a una parte».

Ortiz se ha referido así a través de un comunicado a las unas declaraciones de Morera en una entrevista en la que afirmó que «si no cambia, a España le quedan diez años», o sus mensajes en una red social en las que, calificaba de «represivo y autoritario al gobierno de Rajoy» y apoyaba la ilegalidad del referéndum.

«Este señor debe dedicarse a ejercer su puesto, ser el presidente de Les Corts y no un promotor de sentimientos independentistas en nuestra tierra que están alejados del sentimiento de los valencianos», agregó Ortiz, para quien Morera, segunda autoridad de la Comunitat, «se debe comportar como tal. No puede realizar afirmaciones que, lejos de fomentar la convivencia, no hacen más que echar gasolina».