Oltra, sobre Morera: «En Compromís no habla uno y los demás pegan la 'cabotà'» La líder del partido recuerda que la diversidad es la seña de identidad de la coalición y que las comunidades también son Estado REDACCIÓN/EFE Martes, 26 septiembre 2017, 00:56

valencia. La tensión en el seno de Compromís en relación con la postura a mantener respecto al desafio independentista catalán va en aumento. La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, consideró ayer que la diversidad es «la seña de identidad» de la coalición y los ciudadanos aprecian que no son «una formación política en la que uno habla y los demás pegan la 'cabotà' sino que cada uno tiene sus opiniones». Oltra se manifestó en estos términos a preguntas de los periodistas sobre las diferentes opiniones de las formaciones que integran Compromís a propósito del referéndum en Cataluña. La más llamativa, la del presidente de Les Corts, Enric Morera, que el sábado llegó a afear a su compañera de partido que un día antes se hubiera mostrado partidaria de que el Govern catalán no celebrara el referéndum del 1-O. «En Compromís estamos acostumbrados a la libertad y eso es lo que nos hace valiosos como formación política y también es lo que los ciudadanos valoran en nosotros, que no somos una formación política en la que uno habla y los demás pegan la 'cabotà' sino que cada uno tiene sus opiniones», proclamó.

La vicepresidenta expresó que «falta cultura democrática» en un país en el que no son «capaces» de entenderse «a través de la palabra o al menos entender que en un sistema democrático maduro la defensa de la opinión del otro es un eje troncal».

«No hay democracia si no defendemos la opinión de aquellos que no piensan como nosotros», añadió en relación con este cruce de declaraciones.

Sobre las palabras del president de Les Corts, Enric Morera (Bloc, integrante de Compromís), de que ella no debería hablar sobre el debate catalán por ser una cuestión de Estado, Oltra insistió en que «la diversidad es un valor» para Compromís y defendió que «cualquier tema del que hable el Consell son temas de Estado».

«Las comunidades, constitucionalmente también somos Estado y se hable del tema que se hable, como del nuevo modelo de residencias y el envejecimiento activo, es un tema de Estado como todos los temas que aborda el Consell de la Generalitat», apostilló.