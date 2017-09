Oltra, en pleno desafío catalán: «Debemos hacer patriotismo de la gente» EFE VALENCIA. Sábado, 16 septiembre 2017, 23:50

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defendió ayer, en pleno desafío del Govern de Puigdemont, que deben «hacer patriotismo de la gente», ya que «cuando mi bandera es mi vecino, hacemos pueblo y hacemos país».

Oltra realizó estas manifestaciones ayer durante una intervención en la reunión de la Mesa Nacional de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, celebrada en Valencia. La dirigente aprovechó para vincular el patriotismo de la gente a las políticas que se están impulsando desde el Gobierno del Botánico, con medidas que están mejorando la vida de las personas, informó Coalició Compromís en un comunicado. Una de las ideas fuerza del Consell era -y es- el rescate de las personas. Al respecto de este mensaje, destacó que «en sólo dos años 30.000 personas que no estaban en el sistema de dependencia ahora lo están», así como el hecho de que «no se tenga que pagar por los libros de texto de los niños y niñas, y que ya no se tengan que abandonar tratamientos porque no se pueden pagar las medicinas, con la eliminación del copago que beneficia a 1.300.000 personas». La consellera presumió de que la Comunitat es la «única autonomía que sufraga todo el tratamiento para la Hepatitis C en todos sus estadios» y recordó el descenso del número de parados.