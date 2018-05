Oltra lleva pagados más de 200 millones por servicios sin contrato

El interventor admitió al fiscal la «saturación»

El procedimiento de enriquecimiento injusto o el fraccionamiento de contratos no tiene por qué ser delictivo per se, sino que deben coincidir otras circunstancias. Por ejemplo, en la denuncia del PP contra Mónica Oltra, que fue archivada recientemente, el propio interventor que había censurado la actuación de la vicepresidenta admitía la «saturación» en el servicio de contratación de la Conselleria que impide llevar estos asuntos al día. Esto incide directamente en la ausencia de nuevos contratos y, por tanto, en la prolongación del servicio por parte de las empresas que lo han desarrollado hasta el momento. Existe, además, otro factor económico que aconseja no recurrir a este tipo de fórmulas administrativas. Cuando un servicio se saca a licitación, la libre competencia entre empresas hace que el precio final se rebaje, lo que supone un ahorro para las arcas públicas. En la denuncia que en su día presentó el Partido Popular se subrayaba precisamente esta cuestión ya que, según sus cálculos, se trata de un rebaja media del 14%.