Oltra llama al orden a los sindicatos por criticar la actuación de Montón Oltra, ayer, comparece tras el pleno del Consell con el fondo de un cartel contra la violencia machista. / EFE/MANUEL BRUQUE Avala a la consellera de Sanidad y afirma que en el Hospital Provincial de Castellón se pagaban puestos de trabajo que no existían BURGUERA VALENCIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:21

Las críticas contra la gestión de Carmen Montón en el Hospital Provincial de Castellón no llegan únicamente de la oposición. Al menos dos sindicatos se han sumado a la lluvia de reproches contra la consellera de Sanidad por considerar que sus denuncias de las facturas del centro (ahora archivadas por la fiscalía) eran una cortina de humo con la que tapar los «recortes» en el recinto hospitalario. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, tuvo ayer para todos, para los partidos de la oposición y para los sindicatos, a los que veladamente afeó que hayan defendido que la plantilla del Provincial se haya inflado.

«33 millones de euros es dinero suficiente para construir entre 9 y 10 centros de salud, 5 ó 6 colegios...», recordó la vicepresidenta, quien avisó: «Si alguno le parece una cortina de humo la detección de la gestión irregular de una cantidad de dinero así debe hacérselo mirar»

Oltra recordó que «el dinero público se debe gestionar con responsabilidad, transparencia y sin irregularidades. A partir de ahí lo que se ha hecho es poner orden, que había desorden y había mucho». Hasta ahí, una defensa de Montón y su gestión. Pero la vicepresidenta continuó. Hace unas semanas, en una reunión de Compromís, aseguró sentirse muy a gusto en comparación con «los viernes», cuando ejerce de portavoz y tiene que «morderse la lengua». Sin embargo, ayer, Oltra se contuvo pero no mucho cuando repasó la situación y replicó a las críticas sindicales: «Se empezó a poner orden en el 2015 cuando vimos el desorden y vimos la creación de lugares de trabajo para trabajos que no se hacen. Nóminas que se pagaban a uno que mantenía un material inexistente. Eso no son recortes. Poner orden y no pagar nóminas de puestos de trabajo que no hacen falta no son recortes, es poner orden. Y eso es lo que se ha hecho desde que el Consell del Botánico. Llegó y vio los absolutos empastres que habían en muchas áreas, entre otras en la gestión de estos 33 millones de euros».

La actitud beligerante de los sindicatos en el Hospital Provincial de Castellón ante las políticas de Montón incomodan al Consell. Esa crítica de los agentes sociales llegó a trasladarse a un pleno de Les Corts, donde se desplegaron una serie de pancartas contra la consellera de Sanidad por parte de personas invitadas a la tribuna. Invitadas por Compromís. El Gobierno valenciano discrepa radicalmente ante el argumetario sindical por considerar que en algún momento hubo connivencia para inflar la plantilla del centro hospitalario.

No lo ven así los sindicatos. «El caso de las facturas -los pufos, como se definían desde Sanidad- estaba hipotecando la actividad en el Hospital Provincial. Sirvió para esconder el «recorte de recursos y el desmantelamiento del centro», según el delegado CCOO, Amalio Palacios, unas declaraciones recogidas ayer por el periódico 'Mediterráneo' de Castellón, y que se secundaron desde el CSIF, sindicato para el cual la consellera «ha usado las facturas para presentar el hospital como un nido de corrupción, algo muy útil si se quiere desmantelarlo». Fuentes del PP, al margen de las críticas hacia este asunto en particular, señalaron ayer que la consellera está 'tocada' porque «tiene en contra al sector, no sólo a la oposición, que es lo normal, sino que su gestión genera una contestación evidente desde hace meses entre los farmacéuticos, hospitales públicos, concertados o instituciones como el IVO, que acabó recurriendo al presidente Puig».

La filípica de Oltra no amedrentó a CCOO. El sindicato, dos horas más tarde de las declaraciones de la portavoz del Consell, emitió una nota donde anunció que el juzgado de lo social número 3 de Castellón ha condenado al Consorcio Hospitalario a licitar la contratación de un seguro colectivo a favor del personal del mismo, «tras haberlo eliminado desde 31 de enero del presente año. Una vez más la justicia cuestiona los 'Métodos Montón'», señala el sindicato.

Oltra destacó, además, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier ciudadano, cargo o funcionario que tenga conocimiento de alguna irregularidad que pudiera constituir delito ha de ponerlo en conocimiento de la fiscalía, y eso, afirmó es lo que hizo la Conselleria. Tras asegurar que el Consell no se ha planteado la dimisión o cese de Montón, la vicepresidenta recordó que la fiscalía reconoce las irregularidades, si bien es cierto que en su día se especuló con que «este hospital fuera el chiringuito o el cortijo», según Montón, que vinculó todo aquello con la trama Gürtel.