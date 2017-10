Oltra insta a «acabar con Rajoy» Cargos de Compromís critican al PSOE y el jefe del Consell asegura sentirse «triste» por la «fractura emocional» El PPCV afea a la vicepresidenta sus comentarios contra el Gobierno Á. S./EFE/EP VALENCIA. Lunes, 2 octubre 2017, 01:52

Nuevo rifirrafe político ayer en la Comunitat al hilo del referéndum ilegal organizado en Cataluña. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, afirmó que «o acabamos con Rajoy o el PP acaba con la democracia» en relación a los disturbios. A través de un mensaje de Twitter, Oltra calificó de «vergüenza» lo sucedido y se sumó a la etiqueta que reclama la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esta misma semana, la también dirigente de la coalición nacionalista se vio obligada a rectificar y pedir a Puigdemont que renunciara a su consulta ilegal. Las críticas desde El Bloc no tardaron en arrinconar su postura. Ayer, Oltra, se olvidó de su mensaje a la Generalitat y se centró únicamente en Rajoy. Posteriormente, la secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, le pidió una rectificación y criticó que la vicepresidenta ««esté de lado de quienes alteran el orden público e incumplen las decisiones judiciales».

La «popular» reclamó «altura de miras» a la vicepresidenta porque, a su juicio, «no puede ponerse enfrente de la ley y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues representa a todos los valencianos y ese no es el sentir del pueblo valenciano que está mayoritariamente del lado de Constitución y de la ley». Por tanto, considera que «Oltra debe guardar su papel institucional y no dejarse llevar por su radicalidad y sus ideas independentistas que todos conocemos».

Compromís también emitió un duro comunicado en el que pedía la dimisión del presidente del Gobierno por hacer «uso de la fuerza» y ante su incapacidad «para llegar a un acuerdo político que permita abrir un debate plural para resolver el conflicto territorial».

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, manifestó que le producen «mucha tristeza» las imágenes violentas durante la jornada del referéndum en Cataluña. «Hoy todos estamos perdiendo», lamentó. Puig subrayó que lo que más le preocupa es «la fractura que hay detrás» de las cargas policiales y reivindicó que «la violencia nunca es la solución», pero «el diálogo, sí». Para el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, las imágenes son de una «contundencia» que demuestra «el inmenso fracaso de Rajoy».

La fractura llegó incluso al seno del bipartito que gobierna la generalitat. El secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, afeó a José Luis Ábalos la postura del PSOE. «Qué vergüenza, equidistancia buenista mientras machacan a ciudadanos pacíficos e indefensos. Sois indecentes y no merecéis llamaros demócratas». Un ataque verdaderamente duro para el partido con el que gobiernas. A este mensaje le siguió otro de Cristina Moreno, directora general del Trabajo y Bienestar Laboral y del PSOE, en el que espetaba: «Ei 'colega'. Hoy es un día triste, no hace falta añadir más. Sin la ya centenaria decencia del PSOE no habría Pacte del Botànic».

La segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, el presidente de Les Corts, Enric Morera, dijo en un comentario en una conocida red social que el camino no era la violencia en los colegios y añadió: «Quien ha tomado la decisión (de las cargas policiales) se equivoca gravemente».

La directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Empar Marco, calificó la violencia «provocada por las fuerzas de orden público del Estado» que se vivió ayer en Cataluña de «lamentable y absolutamente injustificable». El presidente del grupo parlamentario del PP en Les Corts, Jorge Bellver, le afeó el comentario.

A nivel local, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, insistió en realizar «una llamada al diálogo para superar una situación de tensión política en Cataluña que no debe derivar nunca en violencia», mientras su concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, aprovechó para recordar que el 1 de octubre de 1931 las mujeres obtuvieron el derecho al voto y añadió junto a imágenes de las cargas policiales: «Los post-franquistas lo celebran a su manera» .

Por parte del resto de partidos valencianos, el síndic socialista en les Corts, Manolo Mata, señaló que «si quieren que haya un mañana, el que sea, pero un mañana, deberían retirar ya a las fuerzas del orden público de las calles». Por contra, aseguró que «cada minuto que pasa se ve más difícil la reconstrucción de la ruptura emocional, afectiva y sentimental».

De Podemos, el secretario general en la Comunitat, Antonio Estañ, aseveró que Rajoy muestra al mundo «que su España no está unida por propia voluntad, sino a la fuerza». «Para cualquier solución, Rajoy es un estorbo», criticó.

Mientras, por parte de la oposición al Consell, el perfil oficial del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) difundió un mensaje en una conocida red social en el que, bajo el lema '#UnDomingoLegal', expresaba su deseo de que «la manipulación no esconda los riesgos reales de separarse», porque «los radicales no pueden seguir engañando a nadie».

Además, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pidió el viernes «la reconciliación y la unidad», en un llamamiento «para que sea posible la convivencia y la concordia».