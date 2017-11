Oltra excusa la subida de sueldos en que 5.000 funcionarios ganan más que Puig El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la portavoz del Consell, Mónica Oltra, ayer. / efe La portavoz cree que «no tiene sentido» si los altos cargos del Consell cobran menos que un empleado, aunque en 2015 no lo consideró un «agravio» BURGUERA VALENCIA. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:54

El dinero, ese poderoso caballero que al inicio de la legislatura parecía un asunto menor para los miembros del Consell, ha terminado convirtiéndose en una «disfunción» que distorsiona la cadena de mando. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, justificó ayer la incorporación a los Presupuestos de la Generalitat para 2018 de un mecanismo que permite que los altos cargos (presidente, vicepresidente, consellers, secretarios autonómicos, directores generales y subsecretarios) que sean funcionarios vean aumentados sus sueldos hasta 12.600 euros al año. Los altos cargos que tengan reconocida la carrera profesional podrán solicitar que, junto a su sueldo, se les abone el plus.

Inmediatamente después de las elecciones de 2015, cuando aún no se habían repartido los cargos PSPV y Compromís, Oltra llegó a asegurar que ella se presentó «para ser presidenta, pero si me toca barrer el Palau lo haré con mucho garbo». Mayo. Seis meses después, ante las intenciones del PSPV de mantener el sueldo a aquellos funcionarios que accedan a un cargo público (porque así cobrarían más consellers como Vicent Soler o Gabriela Bravo), la portavoz descartó problema alguno si el reconocimiento de la carrera para los funcionarios no incluía a los altos cargos. Ese plus era «un compromiso adquirido» y si eso permitía que los funcionarios cobrasen más que los consellers «tampoco pasa nada», pues no creía que eso supusiese «ningún agravio». Era noviembre de 2015. Otros tiempos; otras percepciones. Ahora, esa descompensación entre salarios y jerarquías sí es molesto.

Preguntada ayer Oltra sobre el cobro de la carrera profesional para los altos cargos que, además, son funcionarios, afirmó que es un complemento que cobrarían igualmente si estuvieran en su puesto. Oltra precisó que se trata de una cuestión diferente a aquella enmienda que se quiso introducir en aquel presupuesto de 2016. Y es que, según relató, ahora «no tiene sentido» que los que estén por encima en la Generalitat ganen menos que sus subalternos.

«Eso son disfunciones que hacen que la gente se lo piense porque a la gente les pueden pedir patriotismo pero que le rebajen el sueldo 20.000 no les gusta a nadie», indicó la vicepresidenta, quien disculpó el nuevo desajuste (a partir de ahora, habrán notables diferencias entre los salarios de los consellers, varios de ellos cobrando mucho más que la propia Oltra, número dos del Consell), ya que, según dijo, «hay 5.000 funcionarios que cobran más que el presidente de la Generalitat. Igual no es razonable, pero es lo que hay». Abundó la portavoz en el asunto y recordó que Johan Cruyff defendía que él, como entrenador del Barça, debía «cobrar un euro más que el jugador mejor pagado, para poder exigirle que corra».

Sobre la posibilidad de una subida de sueldo también para los altos cargos no funcionarios (es el caso de la propia Oltra), la portavoz afirmó que «en estos momentos el Consell no aspira a subir sus sueldos», si bien admitió que «a cualquiera que se le pregunte si quiere un aumento diría que sí». Y es que la vicepresidenta entiende que «podría ser razonable» que un conseller ganase tanto como un portavoz parlamentario (en referencia a lo que gana Isabel Bonig, síndica del PP) o que el jefe del Consell percibiese lo mismo que el presidente de Les Corts (Enric Morera), si bien ironizó: «Imagínense si planeamos eso, agárrense a las sillas de lo que vendría».

Bonig «miente»

«Repetir una mentira pensando que se va a convertir en una realidad puede dar rédito político a corto plazo pero es la putrefacción de la política, la antesala de la otra putrefacción, porque uno empieza contando mentiras y acaba robando la caja», señaló Oltra en respuesta al deseo de Bonig de reunirse con Puig frente al apoyo de Compromís «al secesionismo». La vicepresidenta consideró que está «feo» que Bonig «mienta tan reiteradamente».