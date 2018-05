Oltra evita pronunciarse por considerarlo un asunto «privado» BURGUERA VALENCIA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:24

¿De qué se habla en el Consell si no es del Consell? Parece ser que no de lo que habla todo el mundo. 'El Tema', no fue ayer tema de conversación entre los consellers. «Les aseguro, sin revelar el secreto del Consell, que no ha hablado de este tema ni lo ha analizado ni ha hecho ninguna reflexión ni tan siquiera chascarrillos en el café», afirmó ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al ser preguntada por su valoración ante la polémica que protagonizan Irene Montero y Pablo Iglesias, con el que Oltra compartió varios mítines durante 2015 y 2016.

Política con gran capacidad para opinar, lo que le ha valido participar habitualmente en programas televisivos de ámbito nacional para hablar de actualidad política, la vicepresidenta evitó pronunciarse.

«Como no lo hemos valorado y no creo que sea muy atrevido decir que el Consell no comentará estos temas, yo como portavoz no tengo mucho que opinar sobre una cuestión que se sitúa en la esfera privada de las personas», señaló Oltra sobre una «cuestión» que, sin embargo, ha propiciado que Irene Montero ofreciese su versión sobre el asunto hasta en el Congreso de los Diputados.