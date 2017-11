Oltra evita valorar los 4.500€ que gastará Morera en luces para su despacho Mónica Oltra, durante la rueda de prensa hoy. / EFE La vicepresidenta y portavoz del Consell ha señalado que no sabe «de bombillas, sé de política. Esas cosas las sabrán los técnicos» D. BURGUERA Valencia Viernes, 17 noviembre 2017, 13:56

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha ha evitado valorar en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el cambio de la iluminación en el despacho del presidente de las Corts, Enric Morera.

“El Consell no valora las obras que se hacen en Les Corts porque existe una separación de poderes y una cortesía mínima, e igual que el presidente de Les Corts no entra en las actuaciones del Ejecutivo nosotros no opinamos de sus obras”, señala Mónica Oltra.

La vicepresidenta ha considerado que el gasto aprobado “es una cuestión de la Mesa de Les Corts” y ha apelado a un plan de eficiencia energética. Al insistir sobre su valoración ha señalado que no sabe “de bombillas, sé de política. Esas cosas las sabrán los técnicos”.