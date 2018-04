Oltra dice que Puig respalda la negativa de que sedes del PSPV tramiten rentas de inclusión La vicepresidenta Mónica Oltra durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. / EFE/Kai Försterling La vicepresidenta avisa a Sandra Gómez de que esta acción es impropia de los progresistas e insiste en que repetiría el comentario en el que comparó los socialistas con ultras A. CERVELLERA VALENCIA. Sábado, 28 abril 2018, 00:47

Las declaraciones cruzadas de los últimos días sobre la renta valenciana de inclusión entre los dos partidos que forman el Consell, PSPV y Compromís, han evidenciado que la relación entre los socios no pasa por el mejor momento. Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, arremetió duramente contra los socialistas de la ciudad de Valencia en redes sociales por realizar una campaña para ayudar a tramitar la renta valenciana de inclusión en sus sedes. Una crítica que aseguró ayer que comparte Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra insistió que los dos máximos dirigentes del Ejecutivo valenciano están «absolutamente de acuerdo» en que la tramitación de esta renta, una de las iniciativas más importantes de la legislatura, se debe llevar a cabo «en las oficinas de los servicios sociales» y no en sedes particulares de partidos para «no confundir a la ciudadanía». La vicepresidenta consideró que la iniciativa llevada a cabo por el PSPV de la ciudad de Valencia que dirige Sandra Gómez «no son propias» de partidos progresistas o socialdemócratas y con esta práctica se está «frivolizando» una política fundamental. Oltra está segura que al final serán los organismos públicos los que terminarán tramitando todas las solicitudes pese al anuncio de Gómez de que no piensa dar marcha atrás.

Los comentarios de Oltra en redes sociales donde comparó a los socialistas con partidos «ultras» por la renta de inclusión provocó que algunas voces nacionalistas quisieran matizar las palabras de la líder de Compromís. Joan Ribó, alcalde de Valencia y uno de los pesos pesados dentro la coalición, insistió el pasado jueves que prefiere «no utilizar estos términos». «No es que no los comparta» afirmó Ribó, que incidió que prefiere no utilizarlos porque «son compañeros y a veces en determinados aspectos se ha de modular y en ese sentido quiero trabajar» y añadió que «hay formas que de alguna manera no son las más adecuadas». Pese a estas declaraciones, Oltra, que admitió que le ha dado «muchas vueltas» al asunto, remarcó que no se «arrepiente» ni del comentario ni de las formas utilizadas y sentenció que «lo volvería a hacer».

Clima preelectoral

A poco más de un año para las elecciones autonómicas, en los partidos valencianos se respira un clima preelectoral y las diferentes formaciones ya buscan diferenciarse del resto de formaciones con las que han pactado a lo largo de la legislatura. En este clima juega un papel fundamental la ley de la renta de inclusión, quefue uno de los principales compromisos del Pacto del Botánico, tal y como recordó Oltra.

Este enfrentamiento entre las principales fuerzas de la izquierda valenciana representa claramente el enfado de Compromís por la actitud del PSPV de intentarse apropiar de una política que ha liderado la conselleria de Políticas Inclusivas que encabeza Oltra. Para la vicepresidenta «está muy bien» que todo el mundo reivindique y haga difusión de la ley de la Renta Valenciana de Inclusión. Una norma que insistió que apoyó tanto el PSPV, Podemos, Compromís como integrantes del Pacto del Botánico, pero también Ciudadanos, que votó a favor, e incluso el PP «que no votó en contra». Pero esta difusión nunca debe cruzar la línea de que se confunda si es una iniciativa pública o de un partido político concreto ya que cree «que cada uno debe tener su sitio».