Oltra se cree a Rajoy y ve posible aprobar en 2017 el nuevo sistema de financiación Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, junto al conseller Vicent Marzà en el pleno de ayer . / EFE La vicepresidenta recuerda que el informe que pone las bases de la reforma está terminado pero admite quedan cuestiones por debatir A. CERVELLERA Sábado, 9 septiembre 2017, 00:08

Valencia. La reunión que mantuvieron el pasado jueves entre el presidente Mariano Rajoy y Ximo Puig, jefe del Consell, ha despertado el optimismo de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat. Oltra se mostró ayer confiada de que el nuevo modelo de financiación verá la luz en 2017, tal y como defiende Rajoy.

La vicepresidenta aseguró, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que «se puede» aprobar la reforma en los próximos meses e incluso llegó a ironizar con que no es una cuestión tan difícil como podría ser «inventar la fórmula de una bebida gaseosa mundialmente conocida». Oltra hizo un balance «moderadamente optimista» de la reunión entre los dos presidentes. Una valoración en la que consideró importante que el Gobierno central haya «abierto la puerta a que dentro del nuevo marco de financiación se pueda incluir la regularización de la deuda de la Comunitat». «Un paso» que subrayó que es significativo pero que no va a afectar a su política respecto a este tema.

La vicepresidenta quiso recordar que las bases para la reforma ya están encima de la mesa gracias al informe realizado por los expertos en el que señaló que se «reconoce» la situación de infrafinanciación de la Comunitat. Pese a este balance optimista, Oltra también admitió que quedan otros asuntos que no están cerrados. En este punto quiso resaltar la posibilidad de que el Estado inyecte más dinero al sistema, una medida que no ha sido confirmada por el Ejecutivo central pero que la dirigente de Compromís espera que finalmente se lleve a cabo para que ninguna comunidad autónoma vea reducidos sus ingresos y así pueda darse el mayor consenso posible y evitar una «batalla entre territorios». «Entiendo que los que están bien no quieren ir a menos pero los que estamos mal sí queremos ir a más. Nosotros planteamos es que todos debemos ir a más, pero algunos tenemos que crecer más que otros», puntualizó.

Para la vicepresidenta tan sólo hace falta «voluntad política y ponerse a la faena» para que antes de terminar el 2017 se apruebe un nuevo sistema de financiación autonómico.

El PSPV mete prisa

Los socialistas valencianos también reclamaron ayer que la reforma se acometa lo más rápido posible. El secretario de Financiación Autonómica del PSPV, Julián López, advirtió que el último informe del Sistema de las Cuentas Públicas Territorializadas «revela que la infrafinanciación se agrava» y que «cada año en el que Rajoy y Montoro se niegan a revisar el modelo, a la Comunitat le va peor». El informe expone que la región aporta más de 1.700 millones al conjunto de España, es el tercer contribuyente neto a la balanza del Estado, pero la única con una renta per cápita por habitante inferior a la media que, en lugar de recibir, aporta, ha informado el PSPV.

López explicó en un comunicado que en este texto «el saldo negativo de nuestra Comunitat aumenta en más de 200 millones de euros con respecto al año anterior». «Una vez más somos la única comunidad autónoma que tiene una renta per cápita por habitante inferior a la media y que está aportando más de 1.700 millones a la financiación de los servicios públicos y a las infraestructuras en el conjunto de España», alertó López. Para el dirigente socialista, «en lugar de ser como el resto de autonomías y ser una comunidad receptora neta de recursos, los valencianos y valencianas aportamos».