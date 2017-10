Oltra cree que el Govern catalán ofrece un gesto «al diálogo» EP VALENCIA. Jueves, 12 octubre 2017, 00:17

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, consideró ayer que la decisión del Gobierno de Cataluña de no declarar unilateralmente la independencia de este autonomía es «un gesto que abre la puerta al diálogo» y a «serenar los ánimos».

Así se pronunció Oltra tras presidir la primera reunión de trabajo para la redacción del anteproyecto de ley Integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI de la Comunitat. Para la vicepresidenta para dar una salida a la situación de Cataluña «hacen falta más palabras y menos alharacas» y apostó por «diagnosticar el conflicto» y descartó soluciones adoptadas «desde la imposición» o «desde la humillación».

«Yo que me tengo por una persona positiva y optimista creo que los gestos en política son muy importantes y, en este caso, ayer hubo un gesto, el de no llevar a cabo la declaración unilateral de independencia», apostilló la responsable autonómica, que resaltó que esa actitud «abre la puerta al diálogo, a serenar los ánimos y a sentarse a dialogar». Oltra, que señaló que para abordar la situación de Cataluña «hacen falta más palabras y menos alharacas», agregó que la decisión de Puigdemont posibilita también «hacer un diagnóstico del conflicto, un conflicto de complejidad que no se arregla situándonos en el blanco o en el negro».

En este sentido, la vicepresidenta de la Generalitat quiso dejar claro que es necesario «buscar una solución en la que al final todo el mundo se pueda encontrar». «No se va a solucionar esto desde la imposición y no se va a solucionar desde la humillación al otro, ni de un lado ni de otro», destacó Oltra, que también incidió en que el debate territorial va más allá de Cataluña.