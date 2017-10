Oltra condena su escrache pero no el de García Albiol

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, evitó condenar el escrache sufrido el pasado jueves por el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, durante la inauguración de la sede de su formación en el municipio de Sant Cugat del Vallès. La representante de Compromís reprobó enérgicamente «la amenaza fascista» que tuvo lugar en la puerta de su domicilio -para ella no fue un escrache porque no hubo reivindicación política o social, fue «otra cosa»-, pero obvió responder si reprobaba los ataques contra el político popular catalán, que soportó abucheos, silbidos, caceroladas e insultos como «hijo de puta», «fascista», «terrorista» o «subnormal» por parte de un grupo de personas. Oltra se limitó a explicar, cuestionada por si se arrepentía de no haberse solidarizado con dirigentes víctimas de escraches tiempo atrás -en la etapa del Consell del PP presidido por Alberto Fabra-, que siempre lo ha hecho «con políticos que han sufrido un trato que no se ajusta a los derechos constitucionales» y puso como ejemplo su repulsa pública al mensaje «machista» y «sexista» que fue dirigido en Twitter a la portavoz de Cs Inés Arrimadas en el que una usuaria deseaba que la violasen.

Por otra parte, la vicepresidenta lamentó las palabras de la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, quien comparó una camiseta que se puso Oltra en Les Corts, en la que aparecía el expresidente de la Generalitat Francisco Camps en un cartel de 'Se busca. Sólo vivo', con las amenazas que recibió Oltra. A la portavoz del Ejecutivo le pareció «indignante» la comparación. «Igual ya no hace falta España 2000, porque ya tenemos a Ortiz. Debería retractarse», dijo. El jueves, Oltra criticaba que haya «partidos que coloquen la diana para que el fascismo dispare».