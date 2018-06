Oltra no comparte la absolución de los ultras que la acosaron Mónica Oltra. / J. Signes La vicepresidenta respeta la decisión judicial y señala que se reconoce que hubo «una intimidación» en su vivienda EFE Sábado, 2 junio 2018, 00:31

Valencia. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, manifestó ayer que respeta pero no comparte la sentencia del juzgado que absuelve a los cuatro miembros de España 2000 que se concentraron en la puerta de su vivienda particular.

Así lo señaló Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que informó que no ejercerá su derecho particular del recurso, mientras que la Fiscalía, añadió, «tomará la decisión que considere». El Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria absolvió a los cuatro miembros de España 2000 acusados de un delito leve de amenazas, coacciones y falta de respeto a la autoridad por la protesta que realizaron ante la vivienda particular de la vicepresidenta. La jueza considera que los hechos no tienen «una intensidad tal que puedan ser constitutivos de un delito leve de amenazas», ya que «no puede darse por acreditado que objetivamente se conminara a la denunciante con el anuncio de un mal futuro, más allá de la apreciación subjetiva» de Oltra al vincular a los denunciados con la extrema derecha.

Según la líder de Compromís, la sentencia «reconoce que hubo una intimidación, temor infundido y extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión» y que el relato «se ajusta» a lo que pasó esa noche en las puertas de su vivienda. Para Oltra la resolución «hace un retrato de lo que pasó y deja muy claro que se extralimita en el sistema de libertades en cuanto a la libertad de expresión y en este caso de reunión», ahora bien, consideró que «no tiene suficiente ilícito como para ser considerado ilícito penal».

«Puedo estar más o menos de acuerdo en la conclusión pero los hechos acreditados y la motivación que hace la jueza está argumentada», dijo Oltra, que matizó que no comparte la conclusión de la sentencia. «Es una sentencia respetable», insistió, desde el punto de vista de la argumentación, aunque a su juicio «la conclusión lógica a ese relato de hechos tenía que haber sido el fallo condenatorio porque estábamos hablando de una condena de un delito leve, que no entra en el ámbito de peso del derecho penal». Además, concluyó que «la jueza no lo ha considerado así» y por lo tanto « no tengo nada más que añadir».