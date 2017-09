Oltra asume que el referéndum está «eclipsando» el debate valenciano

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, afirmó ayer que el referéndum independentista catalán está «eclipsando» todos los asuntos del resto de España, incluido el «debate valenciano» sobre la reforma del sistema de financiación.

«No sé qué catástrofe tiene que pasar para que se hable de la catástrofe y no de Cataluña», ironizó Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha considerado que la cuestión de Cataluña eclipsa no solo la reivindicaciones valencianas sino todos los debates. Pese a ello, defendió que el Consell seguirá trabajando para lograr resolver no sólo el problema de la financiación autonómica sino otras cuestiones como las bajas inversiones en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante que, año tras año, se plasman en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Oltra quiso destacar que en el pleno del Consell de ayer no estaba encima de la mesa la situación de Cataluña y, por ello, no se trató. También consideró que la aportación que el Ejecutivo valenciano puede hacer al debate territorial de España es que esta cuestión no se puede separar del debate sobre el modelo de financiación autonómica. La vicepresidenta incidió en que el debate territorial debe priorizar la igualdad de derechos de los ciudadanos con independencia del territorio en el que residan, lo que solo se puede garantizar con un modelo de financiación «justo», y sobre un debate conceptual de diferenciación de territorios. Una opinión que indicó que es la que defiende todo el Consell, tanto el PSPV como Compromís.