Oltra asegura que «muchos valencianos piden que cooperemos con Palestina» Oltra (d), durante su visita a uno de los proyectos de cooperación que se desarrollan en Gaza. / efe La vicepresidenta del Consell, que estará casi cuatro meses sin rendir cuentas en Les Corts, dice que su visita a Gaza era «estrictamente necesaria» J. MOLANO VALENCIA. Viernes, 14 julio 2017, 01:39

La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, explicó ayer a los medios de comunicación el viaje que hizo recientemente a Palestina en compañía de su asesor de prensa y del director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo. Una visita que duró una semana, que tuvo un coste para las arcas públicas de 2.834 euros (1.320 euros en alojamiento y 1.514 en transporte) y que sirvió, como recalcó, para conocer la situación sobre el terreno de cara a un plan especial de ayuda de la Generalitat.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas justificó en parte su periplo por Oriente Medio -que le permitió eludir por segunda vez consecutiva la sesión de control que la oposición realiza al Consell en Les Corts- en que «hay muchos valencianos que piden que cooperemos con Palestina y que están orgullosos de nuestro viaje» porque deben cumplir «el pacto contra la pobreza que también firmó el PP» y que compromete el 0,7% del presupuesto.

Asimismo, dijo que su presencia en Gaza y Cisjordania era «estrictamente necesaria», a pesar de que en la mayoría de delegaciones de gobiernos autonómicos que también fueron a esas zonas de conflicto invitadas por la agencia de Naciones Unidas UNRWA no figuraba ningún vicepresidente.

Los ejecutivos de Baleares, Cataluña, País Vasco y Extremadura viajaron con algún consejero y representantes de las agencias de Cooperación, según UNRWA. Solamente en el caso de Andalucía se desplazó el que por aquel entonces era número dos de la Junta, Diego Valderas, un hecho que fue criticado por la oposición, como ocurre con Oltra.

La vicepresidenta indicó que la política internacional se practica yendo al terreno cuando a uno se le invita. Donde también le esperan es en Les Corts, ya que después de sus últimos viajes -cuestionados incluso por su propio partido-, cumplirá casi cuatro meses sin asistir a un pleno ordinario del parlamento valenciano, aunque sí acudirá al extraordinario que se celebrará el 13 y el 14 de septiembre con motivo del debate de Política General de la Comunitat. La última vez que la portavoz del Consell tuvo protagonismo en la Cámara fue durante la sesión del pasado 24 de mayo para informar sobre el nuevo modelo residencial de menores en situación de desprotección.

Oltra contó algunos detalles de su estancia en Palestina, donde visitó proyectos de ayuda que corren a cargo de la Generalitat y que sirvió para determinar las prioridades de cara a una futura inversión en materia de cooperación, siempre bajo concurrencia competitiva y no por un «tú me caes bien, yo te doy el dinero», en referencia al anterior Consell del PP. También en alusión a los populares señaló que otro de los objetivos fundamentales por los que aceptó la invitación de la asociación de la ONU fue «poner en valor la cooperación valenciana después de años tirada por tierra» y recordó que el trabajo del PP en esa materia está en prisión. Para Oltra, la cooperación internacional se teje con viajes como el suyo, que contrapuso a «ir a ver el tenis en Roland Garros», viajar a Boston «a no se sabe qué» o promocionar «torres de tres metros de alto de langostinos de Vinaròs en Bruselas».

El Gobierno valenciano tiene en marcha en estos momentos tres proyectos en Palestina, en el ámbito de la mujer, la agricultura y el desarrollo económico global, con una dotación de un millón de euros. Ahora pretende elaborar un plan de actuación concreto para atender las necesidades palestinas. Mientras tanto, se está elaborando un informe del viaje que se remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores para coordinar su trabajo con el Gobierno de central.