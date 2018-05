Oltra alega problemas de agenda para no reunir en tres años el Consell General de Compromís La vicepresidenta Mónica Oltra. / EFE La líder de la coalición se escuda en que «a la gente le cuesta dar el paso» para justificar la parálisis de las afiliaciones a la coalición desde 2015 BURGUERA VALENCIA. Viernes, 25 mayo 2018, 02:27

Mónica Oltra sigue considerando que Compromís es «tecnología punta política». No lo tienen tan claro algunos diputados de la formación. Una, Marian Campello, se ha hartado de pagar como militante sin tener los mismos derechos que otros miembros de la coalición. Otro, Josep Nadal, publicó en las redes sociales la pasada semana una serie de reflexiones que ponen en cuestión la senda por la que transcurre Compromís, la formación de izquierdas de la Comunitat donde los órganos que dan voz a las bases permanecen más tiempo en letargo. El Consell General de Compromís, la mayor plataforma de participación de la militancia de la coalición entre congresos, lleva sin reunirse desde 2015. Oltra explica el letargo orgánico en que «es difícil cuadrar agendas» de todos los dirigentes que deberían implicarse en la celebración del Consell General. La dirección de Compromís está tan volcada en su labor de gestión en la Administración autonómica, provincial y local que ha situado en un plano secundario dar voz a las bases de la coalición, tres años enmudecidas, lo que genera críticas, especialmente entre los militantes directos de la formación, al margen del tripartito fundador.

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís lleva un año propagando las bondades de 'la cuarta pata'. La portavoz del Consell y de la coalición se refiere con este término a la necesidad de que sus competencias, las relacionadas con las prestaciones sociales, se conviertan en uno de los fundamentos en los que se sustenta el Estado del bienestar, junto a las otras tres «patas»: sanidad, educación y sistemas de pensiones. Sin embargo, en lo que se refiere a Compromís, Oltra prefiere seguir sentada en un taburete de tres patas, la terna de partidos (Bloc, Iniciativa y Els Verds) que configuraron la coalición hace ya una década, que parece poco tiempo, o no.

«Que el Consell General no se convoque es la prueba de que el proyecto no avanza con un sentido de integración. No hay demasiado interés por parte de ninguno de los tres partidos, pero especialmente por parte de Iniciativa (el que lidera Oltra)», explica un asesor del Bloc en la Generalitat. Compromís, que iba camino de convertirse en una amenaza para el PSPV, no crece en las encuestas; es decir, hacia fuera; pero tampoco se desarrolla a nivel orgánico; o sea, hacia dentro. El debate interno se ha congelado de igual modo que la afiliación.

El pasado viernes, cuando se publicó en prensa la crítica de Nadal, Oltra negó esas carencias democráticas. La vicepresidenta admitía que «no podemos estar en todo, y ahora estamos gobernando». Esa predilección por la labor en las instituciones rebaja el diálogo interno para desarrollar un proyecto que nació en 2010 y que, orgánicamente, se estancó tras las elecciones de 2015.

El PSPV, a pesar de sus luchas internas, ha renovado la confianza en su secretario general, Ximo Puig, y ha celebrado congresos y ejecutivas convulsas y multitudinarias durante la legislatura. Podemos hasta ha cambiado de secretario general en la Comunitat, además de a su síndic y a gran parte del organigrama interno. Compromís ha optado por rebajar el debate interno a la mínima expresión a pesar de las lagunas del proyecto, que reconocen dirigentes de los tres partidos.

Josep Nadal lamentó que desde 2015 la coalición no ha capitalizado la «simpatía» que perciben en la sociedad valenciana a través de una mayor filiación porque los tres partidos prefieren crecer ellos antes de que lo haga Compromís como un concepto integrador. «A la gente le cuesta dar el paso y comprometerse», comenta Oltra, que no desmiente ese estancamiento, si bien rechaza las críticas a la falta de democracia interna: «Nosotros actuamos por consenso, no por mayoría, y eso alarga los debates». Tanto se prolongan que hasta se ha renunciado a convocar al Consell General alegando una dificultad en las agendas que entronca con otra de las críticas: el ejercicio del cargo institucional como prioridad.

«Estamos concentrados en nuestra labor en el Consell. Todo no se puede», replica Oltra, cuyo partido, Iniciativa, rechaza de plano los cambios propuestos hasta ahora en el modelo de representación en la coalición, a pesar de los cientos de personas afiliadas al margen de los tres partidos y que cuentan con representantes como Joan Ribó, que lleva sin ratificar ese cargo representativo desde 2011. Una parte de los militantes de Compromís que no lo hacen en alguno de los tres partidos denuncian desde hace años las «carencias democráticas» de la formación.