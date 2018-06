Olivas estudia llevar al Tribunal de Derechos Humanos su condena junto a Cotino José Luis Olivas y Vicente Cotino, el día del juicio. / / Damián Torres Un juzgado de Valencia sentenció en enero de 2017 al expresidente de la Generalitat a año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública EFE Madrid Martes, 5 junio 2018, 13:55

El expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas ha dicho hoy que está estudiando recurrir al Tribunal Europeo de Recursos Humanos la sentencia que le condena a año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública.

Olivas ha hecho este anuncio durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis y el rescate bancario, en la que el diputado de Podemos Rafael Mayoral le ha preguntado por los procesos judiciales en los que está inmerso como el caso Bankia.

Un juzgado de Valencia condenó en enero de 2017, a Olivas, a año y medio de prisión por falsedad y delito contra la Hacienda pública, y a una multa de 151.800 euros, tras emitir, a través de su empresa Imarol SL, una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento.

Al respecto, Olivas ha indicado que aunque las condenas «se cumplen y se aceptan», ésta no la comparte. «La justicia no es infalible«, y »mi abogado está estudiando recurrir esta sentencia al Tribunal de Recursos Humanos de Estrasburgo, porque no estoy de acuerdo con el resultado«, ha asegurado.

Durante su comparecencia, Olivas también ha hecho referencia a la Operación Coral que analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral para sufragar sus inversiones en México entre 2005 y 2010,

Al respecto, ha explicado que esta operación de financiación tenía una visión estratégica «a corto, medio y largo plazo», y «tenía lógica, ya que de hecho, era un negocio para la oficina que Bancaja tenía en Miami«, ha dicho Olivas, que se ha mostrado confiado en salir airoso de las causas judiciales que tiene pendientes.