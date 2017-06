«El objetivo es lograr un ambiente de normalidad para el congreso» El presidente de la gestora del PP provincial de Valencia, Rubén Moreno. / EFE Rubén Moreno, presidente de la gestora del PP provincial de Valencia, asegura que «Génova no tiene interés en unos ni en otros. Lo único que quiere es que las cosas se hagan razonablemente bien» FERRIOL MOYA Viernes, 16 junio 2017, 20:58

El diputado valenciano Rubén Moreno será el encargado de intentar desbloquear el congreso provincial del PP.

-¿Le doy la enhorabuena o el pésame?

-(Risas). Bueno, tenemos una misión y uno toma las cosas como vienen. Hay buenos mimbres y buena gente y seguro que conseguiremos llevarlo todo a buen puerto.

-¿Quién le propone como presidente de la gestora?

-Hay unos procedimientos y a nivel nacional hay una coordinación general que lleva Fernando Martínez-Maillo. Evidentemente habló con la presidencia regional e incluso con quien ostentaba la presidencia provincial, y hay un acuerdo que es una buena solución.

-¿Sería erróneo decir que su nombre parte de la dirección nacional?

-Sí, en el sentido de que estas cosas se plantean escuchando a todas las partes, que hablan entre ellas, y tiene que haber un acuerdo.

-¿El objetivo de la gestora es llegar a un congreso provincial con un único candidato?

-No. El objetivo es llegar a un congreso provincial en un ambiente de normalidad y de naturalidad, y que no se generen las incertidumbres que a veces se plantean en estos procesos y que al final acaban en fracturas que ninguna organización se puede permitir.

-¿Y de quién es la responsabilidad de que ese ambiente de normalidad y naturalidad no se haya producido hasta ahora?

-No creo que se pueda hablar de responsabilidades. Siempre digo que los problemas internos nos preocupan mucho a nosotros como partido, pero muy poco a la gente, que lo que le interesa es que le resuelvan los problema. Un partido tiene que presentar unas ideas y llevarlas a la práctica, y para eso tiene que gobernar. Y no se puede gobernar si el partido está fracturado. Forzar a la gente a decantarse por unos o por otros, hace que el proceso se plantee como un o tu o yo. Y eso es mortal para cualquier organización.

-Gestora en la dirección provincial y gestora en la ciudad de Valencia. ¿Qué pasa en el PPCV?

-Hemos pasado por momentos complicados de los que ya se ha salido, y simplemente lo que ahora hay que intentar es construir en positivo.

-¿Hay una fecha tope para celebrar el congreso provincial?

-No hay una fecha preconcebida porque iría en contra del objetivo de la gestora, que es normalizar esa situación. Teóricamente hablando, la gestora se establece por seis meses. No significa que haya que agotarlos, y también puede extenderse otros seis meses más en función de lo que en ese momento se concrete. Pero lo rápido a veces es contrario de lo bueno. Y es preferible hacerlo algo más tarde pero de forma correcta y que salga bien, que hacerlo muy pronto y estar en las mismas.

-Hay quien piensa que su designación también supone que Génova le envía un cierto mensaje a Isabel Bonig, porque usted no figura entre los dirigentes que han trabajado codo con codo con la presidenta regional.

-Para nada. La presidenta regional está perfectamente coordinada y de acuerdo con la nacional. Y esta es una decisión que es compartida por todos.

-Usted carece de experiencia orgánica. ¿Que le hayan nombrado presidente de la gestora puede interpretarse como que quien preside es Génova?

-No, en absoluto. Lo que llamamos Génova no pretende ni ha pretendido nunca nada, ni tiene interés en unos ni en otros. Lo único que pretende es que es que las cosas se hagan con razonable normalidad, que quien salga sea alguien sensato y con sentido común, que todo el mundo lo es. Y que integren, pero no porque nos guste la palabra sino porque si no hay unidad es imposible ganar unas elecciones.

-¿La dirección regional se equivocó al 'avalar' a una candidata a la presidencia provincial?

-La posición pública ha sido siempre que no ha habido ningún aval a nadie. Teóricamente han mantenido una neutralidad. Lo que pasa es que cuando hay candidatos, no son solo ellos, a su alrededor hay mucha gente. Y el mensaje se distorsiona tanto que es muy fácil interpretar en un sentido u otro. Y todo el mundo utiliza lo que puede para vencer. Y eso es lo que no puede llegar a ocurrir.