El número dos de Betoret pide perdón por sus ataques Vicente Ferrer insiste en que en su polémica grabación no se dirige a la líder del PPCV, Isabel Bonig, y pide a Contelles que también se disculpe JOAN MOLANO valencia. Miércoles, 7 junio 2017, 09:49

Un día después de copar las páginas de los principales medios de la Comunitat por haberse filtrado una grabación suya en la que pronuncia un controvertido discurso, el secretario general del PP de la provincia de Valencia, Vicente Ferrer, pidió disculpas. «Si algún militante se ha podido sentir molesto u ofendido, lo lamento profundamente y me disculpo, porque no ha sido en ningún momento mi intención. No es mi costumbre faltarle el respeto a ningún compañero», señaló en un comunicado, en el que también aprovechó para dejar claro que los improperios que pronunció el pasado viernes durante una cena en el distrito de Trànsits no iban dirigidos a la líder del PPCV, Isabel Bonig. El lunes ya reconocía a este diario que se refería a la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. Un ataque tan directo a Bonig se hubiera interpretado como algo mucho más grave en el partido, donde aún hay quienes dudan de que el objetivo fuera Contelles y no la presidenta regional.

Asimismo, Ferrer quiso dejar constancia de que su intervención se produjo en «una reunión interna de partido» y recordó que Contelles aún no ha pedido disculpas por sus declaraciones públicas el pasado abril en las que acusó a Betoret de acudir a Compromís para sacar trapos sucios sobre ella.

El número dos de Vicente Betoret, presidente del PP de Valencia, cambió de parecer menos de 24 horas después de asegurar a este periódico que repetiría su alocución públicamente «mañana si fuera necesario». ¿Qué ocurrió para que acabara pidiendo perdón? Una conversación con Génova a primera hora de la mañana. Desde la dirección nacional del PP se preguntaban cómo era posible que el mismo día en que el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maillo, comparecía pidiento «un clima mínimo de acuerdo y consenso» para poder celebrar el congreso provincial de Valencia, saliera a la luz el audio de Ferrer. Lo mejor era retractarse para calmar el ambiente. Desde el entorno de Betoret aseguran que su intención es limar asperezas y que la formación no se vea afectada.

En su intervención durante el encuentro con afiliadosy concejales y asesores populares expedientados al estar investigados por corrupción, Ferrer aseguró sobre Contelles que fue «torpe» y es «cobarde» por difundir ante los medios de comunicación que Betoret acabaría imputado en el caso Taula -donde se investigan prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP-, algo que, al levantarse el secreto de sumario, no se produjo y que por eso ahora está «acojoná» (sic). Además, señaló que era «peligrosísima» por ser una «tonta con miedo» similar a un «mono con una pistola» y la acusó de pertenecer al grupo de diputados provinciales «que se pusieron chulos» creyendo que Betoret acabaría siendo imputado y que por temor a perder sus cargos presentaron una candidatura alternativa a la actual presidencia provincial.