Nuevo pulso de Fachin a Iglesias por el control de Podem
El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin. / Efe
El secretario general del partido en Cataluña pide suspender la consulta «impuesta» desde la dirección estatal, que planteará en su próxima reunión reemplazar al líder regional
Viernes, 3 noviembre 2017

El secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha pedido este viernes suspender la consulta "impuesta" desde la dirección estatal del Podemos que pide a los inscritos en Cataluña decidir si se presentan a las elecciones en coalición con CatComú, el partido impulsado por Ada Colau y Xavier Domèmech.

Ha recordado que el plazo para participar en la consulta termina el martes 7 de noviembre a las 10.00, el día en que acaba el plazo para inscribir coaliciones, por lo que ve "una consulta cerco" para impedir a Podem hablar con otras formaciones que no sean CatComú. "Tal y como Pablo Iglesias ha planteado la consulta ahora mismo Podem y los 'comuns' están excluidos de cualquier posibilidad" de negociar con otros partidos una estrategia consulta, ha dicho sobre la pregunta.

Iglesias propuso celebrar esta consulta porque consideró que Fachin se estaba escorando hacia el independentismo, mientras que Fachin afirma que, en la situación actual, Podem no se puede permitir no hablar con el resto de actores políticos que defienden la democracia, algo que considera que la consulta impide porque sólo permite concurrir a los comicios con CatComú. "A mí me parece que era el objetivo de esta pregunta: impedir que CatComú hable con interlocutores que puedan molestar a Pablo Iglesias", ha reprochado el líder catalán de Podem, que insiste en la necesidad de suspender la consulta para que él y Domènech estén libres para hablar con otras fuerzas políticas, y, si hay algún acuerdo, entonces sí, someterlo a consulta de los inscritos.

Renovar la dirección

De forma paralela, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos tiene previsto reunirse cuanto antes, es posible que hoy mismo, para estudiar la posible convocatoria de una Asamblea Ciudadana de Podem Catalunya para renovar la dirección que ahora encabeza Fachin. La reunión del Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de gobierno entre asambleas, que, según fuentes de Podemos, podría tener lugar esta misma tarde, se produce tras la petición que han recibido de un grupo de militantes de Podem Catalunya.

En concreto, la iniciativa parte de la plataforma 'Podem Amb Futur', que ha enviado un requerimiento a la dirección estatal pidiendo la convocatoria inmediata de una Asamblea Ciudadana autonómica para renovar la organización en Cataluña ante la "pérdida de confianza" en el actual líder regional por su "viraje político" y acercamiento a los independentistas.