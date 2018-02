Las nuevas generaciones se organizan en una plataforma Periodistas recién graduados y estudiantes impulsan 'Àmb Joves' para denunciar su exclusión de los nuevos medios públicos A. C. VALENCIA. Viernes, 2 febrero 2018, 01:16

La exclusión de las nuevas generaciones de profesionales del proceso de selección de personal de À Punt ha llevado a un grupo de estudiantes y periodistas recién graduados a crear una plataforma para reclamar una baremación justa que les permita tener posibilidades de acceder al nuevo ente.

Bautizada con el nombre de 'Àmb Joves', esta organización pretende visibilizar una reivindicación que ha ganado fuerza tras las críticas vertidas al proceso de selección por diferentes asociaciones profesionales y los partidos políticos. Los impulsores de este proyecto insistieron en que no son «una plataforma política» y que no se identifican con ninguna formación concreta. Desde 'Àmb Joves' se incidió en que son conscientes de las «demandas» de los extrabajadores de RTVV y subrayaron que no van en contra de ellos. El único objetivo de la organización es lograr una «baremación justa» para que personas ajena a la anterior corporación puedan acceder a À Punt.

Los impulsores de la plataforma quisieron recordar que Empar Marco, directora general de À Punt, prometió en abril «construir» la nueva radiotelevión «con los cimientos de la experiencia y también con los cimientos del talento joven». Unas promesas que consideraron que no está cumpliendo la actual directora general. Los integrantes de este proyecto propusieron que el Consejo Rector explore la posibilidad de convocar dos bolsas de trabajo diferenciadas para garantizar tanto la presencia de extrabajadores de RTVV como de las nuevas generaciones y de profesionales con una gran trayectoria que fueron excluidos con un peso en la plantilla equilibrado.

'Amb Joves' señaló que el hecho de que los partidos políticos que impulsaron la ley de creación de À Punt hayan abierto la puerta a reformar la ley para corregir algunos aspectos desvirtuados es un claro ejemplo de que el proceso no se está llevando a cabo de forma correcta. Además, criticaron que las universidades públicas valencianas «se hayan lavado las manos» con un proceso así y hayan decidido mantenerse al margen sin defender a sus propios alumnos. Por ello, quisieron agradecer la movilización de la Unió de Periodistes y la Asociación de la Prensa de Alicante por defender una baremación justa con el recurso que han interpuesto ante los tribunales.