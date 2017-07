La nueva RTVV tampoco llegará para el 9 d'Octubre Problemas técnicos en la sede de Burjassot y la falta de personal retrasan la apertura JOAQUÍN BATISTA Valencia Martes, 11 julio 2017, 13:45

La directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Empar Marco, ha asumido esta mañana que los nuevos medios públicos valencianos no llegarán para el próximo 9 d'Octubre. Tras la firma del primer convenio de colaboración de la entidad, rubricado con las cinco universidades públicas, ha señalado que no disponen de personal suficiente. "Contemplamos diferentes escenarios, y sabemos que no empezaremos con todos los medios a la vez. Es un proceso lento, somos la administración, y nos estamos retrasando más de lo previsto, aunque tenemos unas ganas tremendas de empezar. Nos gustaría hacerlo lo antes posible pero evidentemente para el 9 d'Octubre no podremos, es una evidencia", ha explicado a los periodistas antes de añadir que sí se están realizando trabajos de pre-producción y que también se están encontrando problemas técnicos en la sede de Burjassot. "Queremos unos medios del futuro, no del pasado", ha apostillado. No ha querido valorar, en cambio, la propuesta de Remei Blasco, excorresponsal de RTVV, como directora de informativos de Ápunt, alegando que todavía no se había planteado ante el consejo rector, que se reunía con posterioridad.

En cuanto al convenio firmado esta mañana en la sede de La Nau de la Universitat, el portavoz de los rectores, Manuel Palomar, ha destacado la intención de las instituciones de "formalizar convenios más específicos" para mostrar su compromiso con el territorio, la cultura y la lengua propia".