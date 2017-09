Nueva fecha de emisión de À Punt: ahora en el primer trimestre de 2018 Ximo Puig, Empar Marco, Enrique Soriano y Enric Morera junto a otros representantes del Consell en el acto de ayer. / Damian Torres La presidenta de la nueva RTVV asegura que la radio y la web de la corporación estarán disponibles antes de fin de año A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:49

Ha costado pero parece que por fin hay una fecha definitiva. À Punt, la nueva televisión autonómica valenciana comenzará sus emisiones en el primer trimestre de 2018, o eso se afirma desde la corporación. El estreno de los medios de comunicación públicos no será simultáneo ya que la radio y la web se adelantarán a la televisión y teóricamente verán la luz antes de finalizar este año.

Así lo anunció Empar Marco, directora general de la sociedad À Punt Mèdia, durante la presentación de la imagen corporativa de la plataforma multimedia que tuvo lugar ayer en el jardín Botánico de Valencia, un enclave con cierta polémica ya que en este espacio tuvo lugar el pacto entre PSPV, Compromís y Podemos.

Esta es la primera vez que el equipo creado para dirigir la nueva RTVV apuesta por dar una fecha oficial de arranque aunque desde el Ejecutivo ya se habían arriesgado a poner una fecha. Desde el Consell se aseguró que la reapertura sería en 2015 pero la realidad fue que las dificultades técnicas y jurídicas alargaron varios meses el proceso. Más tarde, se fijó 2016 como el año para retomar las emisiones y finalmente se optó por no volver a dar una fecha concreta ante la lentitud del proceso y se pasó la responsabilidad a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Una situación que lleva a que esté sea el tercer 9 de octubre de la legislatura en la que los valencianos no tendrán una nueva radiotelevisión.

Marco detalló que las emisiones serán progresivas si no hay «ningún imponderable». Las transmisiones de la televisión, pese a ser las últimas planificadas, contarán con una programación completa, ya que existen diferentes productoras que ya están trabajando para crear contenidos para la sucesora de Canal 9. La radio arrancará con una parrilla en el que el magacín cultural de la mañana, de unas tres horas de duración, será el gran protagonista. El resto de espacio será completado principalmente con música y la ampliación de contenidos dependerá, según la propia Marco, de la incorporación de personal. Un proceso que la directora incidió que está siendo «muy complicado» debido a la dificultad de gestionar las bolsas de trabajo. La web arrancará con un contenido más enfocado al público infantil mientras que las redes sociales de la corporación se estrenaron ayer tras la presentación.

A la presentación asistieron Ximo Puig, presidente de la Generalitat, así como diferentes miembros del Consell y representantes de PSPV, Compromís y Podemos. Pero hubo dos grandes ausencias en el acto, el PP y Ciudadanos, dos partidos que en los últimos meses han venido denunciando irregularidades que se han dado en la reapertura de la nueva RTVV. Uno de los puntos más polémicos ha sido sin duda las ventajas que se han dado a los extrabajadores para acceder a las bolsas de trabajo, un asunto que la Unió de Periodistes ha subrayado que llevará a los tribunales.

Antonio Subiela, diputado autonómico de Ciudadanos, recalcó que su partido decidió no asistir debido a que los procesos de selección de À Punt no cuenta con unas «bases adecuadas», sino que se están repitiendo «los mismos vicios que en Canal 9, creando un ente igual o peor que el que se cerró» en donde «el amiguismo, la manipulación y la falta de transparencia» son los grandes protagonistas. Una posición que comparte Jorge Bellver, parlamentario del PP, que no dudó en afirmar que À Punt se está convirtiendo en una televisión «en manos de los amigos del tripartito».