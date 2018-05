Una nube de periodistas en la puerta del cuartel Viernes, 25 mayo 2018, 00:23

Los abogados y familiares de los detenidos sortearon ayer la nube de periodistas en la puerta del cuartel de Patraix, sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Después de que la mayoría de los arrestados se acogieran a su derecho a no declarar ante los investigadores de la Guardia Civil, los letrados abandonar0n el acuartelamiento y eludieron a los periodistas. El expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, se amparó en el secreto de sumario para no realizar declaraciones.